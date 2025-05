Topspits Erling Haaland voegt peperdure sportwagen toe aan indrukwekkende autocollectie

Erling Haaland heeft zijn autocollectie uitgebreid met een nieuwe, peperdure sportwagen. Terwijl de spits van Manchester City na blessureleed is teruggekeerd op het veld, blijft hij ook buiten het stadion indruk maken met zijn luxe levensstijl.

De Noorse spits heeft recentelijk een gele Ferrari 812 Superfast toegevoegd aan zijn indrukwekkende wagenpark, een sportwagen die zijn naam absoluut eer aandoet. Met een prijskaartje van 320.000 pond (omgerekend 368.000 euro) is deze Ferrari een opvallende toevoeging aan Haaland zijn luxe autocollectie.

Schuldbewuste Erling Haaland over teleurstellend seizoen Manchester City: 'Niet die totale honger in ons gehad' Erling Haaland wees in een interview gebrek aan motivatie aan als verklaring voor het tegenvallende seizoen van Manchester City. Volgens de Noor ontbrak na jaren van succes de volledige scherpte binnen de ploeg van Pep Guardiola.

De Ferrari 812 Superfast: Haaland zijn nieuwe snelheidsmonster

De Ferrari 812 Superfast, die in minder dan drie seconden van 0 naar 100 km/u accelereert, is een ware krachtpatser. Het voertuig is uitgerust met een 789 pk V12-motor. Zijn fans konden niet anders dan juichen toen Haaland het gaspedaal intrapte na de training, waarbij de snelheid van de bolide de bewondering van de aanwezigen opwekte.

Imposante autocollectie

Het seizoen is voor Haaland en Manchester City niet verlopen zoals gehoopt. Ondanks het feit dat de Noorse spits 21 doelpunten heeft gescoord in 29 Premier League-wedstrijden, erkende hij onlangs dat de ploeg de scherpte miste na jaren van succes. Haaland raakte bovendien geblesseerd op een cruciaal moment, maar is inmiddels weer volledig fit en klaar om zijn team te helpen in de laatste belangrijke wedstrijden van het seizoen.

De teleurstelling op het veld mag dan wel een factor zijn, maar buiten het stadion blijft Haaland niet onopgemerkt. Zijn luxe levensstijl blijft de aandacht trekken. De Ferrari 812 Superfast is slechts één van de vele voertuigen in Haalands indrukwekkende autocollectie, die een totaalbedrag van 8 miljoen pond (omgerekend 9,2 miljoen euro) vertegenwoordigt. Zijn verzameling bevat onder andere een Bugatti Tourbillon, een Mercedes AMG One en een Rolls-Royce Cullinan, waarmee Haaland een indrukwekkende verzameling heeft.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.