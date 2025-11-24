Frenkie de Jong en zijn vrouw Mikky de Jong (vroeg Kiemeny) hebben zondag de verjaardag van hun zoon Miles gevierd. Het telg van de topvoetballer en zijn vrouw werd twee jaar oud.

Twee jaar geleden kwam Miles als eerste kind van De Jong en zijn vrouw ter wereld. Op Instagram deelt het stel prachtige foto's van de verjaardag. Zo was er een speciaal gemaakte taart, waren er teddyberen met een shirt van FC Barcelona aan en kreeg Miles een hoop cadeaus voor zijn verjaardag. Er wordt lekker gegeten en de jongen rijdt zelfs door het huis heen in een kleine versie van een Porsche Cayenne.

Op 21 augustus kreeg de jonge Miles ook al een vroeg verjaardagscadeau van zijn ouders. Toen werden De Jong en Kiemeney ouders van hun tweede zoontje genaamd Mason. Onder de post voor Miles reageren een aantal bekende Nederlanders ook met felicitaties. Zo plaatsen de Nederlandse artiesten Lil Kleine en Maan de Steenwinkel een lieve reactie en ook meerdere fans voor Barcelona reageren vol liefde op de post.

Barcelona

De Jong speelt inmiddels al sinds 2019 voor Barcelona en tegenwoordig is hij ook weer vaste basisspeler bij de Catalanen. Barça staat dit seizoen tweede in de Spaanse competitie, met een punt onder de koploper en vaste rivaal Real Madrid. Lange tijd was het contract van De Jong nog een belangrijk onderwerp van gesprek, maar onlangs verlengde hij zijn verbintenis tot medio 2029 omdat hij en zijn familie het erg naar hun zin hebben in de Catalaanse stad.

Zo plaatste Kiemeney plaatste onlangs een bericht waarin ze vierde dat het stel zes jaar in Barcelona woont. "De stad die ons thuis is geworden, de stad waar onze twee kleintjes zijn geboren en waar we samen zo veel mooie herinneringen hebben gemaakt." Ook kwam ze nog met lovende woorden voor haar man De Jong. "Je bent altijd dicht bij jezelf gebleven, bij je eigen gevoel en visie. Zelfs tijdens de zwaarste momenten ben je nooit je focus verloren en ben je altijd kalm gebleven. Je krijgt nu een beloning voor je loyaliteit aan de club, maar nog meer voor je loyaliteit aan jezelf."