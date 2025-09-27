Voor Quincy Kluivert staat volgende week een bijzondere uitdaging te wachten. Dat weet ook zijn broer Justin, aanvaller van AFC Bournemouth, maar al te goed. Hij blikt in zijn Instagram Story vooruit met opvallende beelden.

Quincy is net als zijn vader en broers geen onbekende. Hij koos echter niet voor een sportcarrière maar werkt als dj en influencer. Toch gaat hij binnenkort een sportieve uitdaging aan. Hij stapt namelijk de ring in.

De 28-jarige doet mee aan het 8-manstoernooi Boxing Influencers op 5 oktober. Hij neemt het daarin op tegen presentator René Watzema. Op vrijdag hielden zij een staredown in het stadion van ADO Den Haag, maar dat liep uit op knokken.

'Knullig'

De 26-jarige Justin deelde beelden daarvan op Instagram. Watzema vliegt naar Quincy toe. Hij probeert hem vast te pakken en maakt slaande en duwende bewegingen. Kluivert deinst terug, waarna de twee uit elkaar gehaald worden. "De spanning loopt op", is het bijschrift van de video. "De staredown loopt uit de hand."

Watzema reageerde zelf ook op zijn agressiviteit. "Het ziet er misschien knullig uit. Maar 5 oktober is dat anders", belooft hij.

Voetbalfamilie

Quincy zette vroeger nog wat stappen in de voetbalwereld en speelde een tijdje in de jeugdopleiding van Vitesse. Zijn jongere broertjes Justin (Bournemouth) en Ruben (Olympique Lyon) zijn in de voetsporen van vader Patrick getreden als profvoetballer. Halfbroertje Shane speelt op dit moment in de jeugd van FC Barcelona.

Na een glansrijke voetbalcarrière is vader Patrick Kluivert nu bondscoach van Indonesië. Zijn drie jongste zoons spelen elk in een andere competitie en wonen daardoor in verschillende landen, maar dat vormt volgens Quincy geen belemmering voor hun onderlinge band. "Het contact is er altijd. We bellen en chatten regelmatig, dus we hebben genoeg gesprekken met elkaar," vertelde hij eerder in gesprek met Sportnieuws.nl.