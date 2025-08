Patrick Kluivert maakte als spits legio doelpunten, maar schiet zo nu en dan ook nu nog met scherp. Zijn verkoop van een appartement in Amsterdam bleek namelijk een ware voltreffer.

In 2023 kocht de voormalig spits van Ajax, FC Barcelona en het Nederlands elftal een fraai appartement in onze hoofdstad. Dat deed hij voor het fikse bedrag van 725.000 euro. Een hoop geld, maar het bleek een uitstekende zakelijke beslissing.

De woning was een jaar eerder namelijk volledig verbouwd en daar plukte Kluivert uiteindelijk ook de vruchten van. Hij deed zijn huis dit jaar voor maar liefst 1,15 miljoen euro van de hand. Dat betekent dus een winst van 425.000 euro, bijna 60 procent.

En wat krijgen de nieuwe eigenaren dan allemaal? Een volgens Bekende Buren praktisch en speels ingericht appartment. Er is een woonkamer met een open keuken, een extra groot balkon maar lifest twee slaapkamers mét eigen badkamers. Deze slaapkamers hebben ook een eigen balkon en in een van de badkamers zit een groot ligbad.

Het is te hopen dat de nieuwe bewoners graag in Amsterdam vertoeven, want het appartement ligt midden in de stad. De woning is op een steenworp afstand van het Vondelpark, het bekendste park van de stad en een razend populaire plek om te wonen.

Patrick Kluivert maakt kans op WK

De verkoop wordt beklonken in een drukke periode voor de familie Kluivert. Zoon Ruben maakte onlangs bijvoorbeeld een fraaie transfer naar Olympique Lyon. Patrick zelf werd eerder dit jaar aangesteld als bondscoach van Indonesië. Met dat land maakt hij nog altijd kans op de eerste WK-deelname ooit. Als het in de poule met Saoedi-Arabië en Irak eerste wordt, is het zeker van het toernooi in Canada, de Verenige Staten en Mexico.

Mochten Kluivert en co tweede worden, dan is er nog een uitweg. Het speelt dan een tweeluik tegen of Oman, of Qatar, of de Verenigde Arabische Emiraten. De winnaar daarvan speelt dan weer een 'mini-toernooi' met drie andere landen van andere continenten voor het laatste WK-ticket.

