Real Madrid-spits Kylian Mbappé deelde na de gewonnen wedstrijd tegen Borussia Dortmund enkele foto's op zijn Instagram. Eén foto deed echter de nodige wenkbrauwen fronsen. Het leek er namelijk op dat het beeld op een nogal knullige manier was bewerkt.

Mbappé nam het samen met Real Madrid op tegen Borussia Dortmund in de kwartfinale van het WK voor clubs. De Fransman was belangrijk met een doelpunt in de 94ste minuut, waardoor de Madrilenen uiteindelijk met 3-2 wonnen.

Instagram-post

Op Instagram deelde Mbappé dan ook een paar foto's van zijn doelpunt op Instagram. "Een goede manier om te laten zien dat ik me beter voel", zo schreef hij de post waarop te zien was hoe hij met een halve omhaal scoorde. Op een van de beelden is een deel van het publiek zichtbaar, maar veel toeschouwers bovenin de foto ogen opvallend kunstmatig - met vervormde gezichten en onnatuurlijk brede lichamen.

Reacties

In de reacties op de post gaat het bijna alleen maar over deze 'supporters'. Meerdere Instagram-gebruikers betichten de topspits ervan dat hij gebruik heeft gemaakt van AI. "Deze fans zijn AI, ze zijn niet echt", zo schrijft iemand. "Betaal tenminste een goede editor om de fans erin te photoshoppen", zo leest een andere reactie met bijna dertig duizend likes.

Veel mensen in de comments hebben het erover dat Mbappé extra fans in de foto's wilde editen, aangezien de tribunes vaak niet gevuld zijn bij wedstrijden van het WK voor clubs. Op de originele foto (onderstaand) is echter te zien dat de tribune gewoon goed gevuld is. Waarom de foto op zo'n amateuristisch niveau is bewerkt, is dan ook de vraag. De Fransman heeft nog geen reactie gegeven op de beeldbewerking.

i De originele foto. © Getty Images.

Buikgriep

Mbappé belandde onlangs kort in het ziekenhuis in de VS door een plotselinge buikgriep, waarbij hij flink verzwakte en gewicht verloor. In de kwartfinale tegen Dortmund maakte hij in de 3-2 gewonnen wedstrijd zijn terugkeer als invaller. Op woensdagavond staat hij in de halve finale tegenover PSG, zijn oude club.