Neymar blijft bij zijn jeugdclub Santos, in ieder geval tot eind 2025. Dat is de uitkomst van de onderhandelingen tussen club en speler over de verlenging van zijn contract, dat eind juni afliep.

Globo Esporte, die het nieuws naar buiten bracht, meldt dat de bedoeling is dat Neymar de controle over zijn eigen toekomst behoudt en bij elke transferperiode kan beslissen wat hij wil. Het bestuur van Santos wilde het contract met de sterspeler verlengen tot het WK 2026, maar dat was niet Neymars intentie, hoewel hij wel graag aan dat toernooi wil deelnemen.

Neymar wil Santos helpen

Desondanks wil de 33-jarige aanvaller Santos helpen. Met slechts vier gespeelde wedstrijden in de Braziliaanse competitie – waarvan hij in de laatste werd weggestuurd met een rode kaart – heeft Neymar nog geen enkel doelpunt gemaakt in de competitie en wil hij de club helpen weg te komen van de 15e plaats en de gevarenzone.

Emotionele video

"Ik heb een beslissing gemaakt en naar mijn hart geluisterd", zegt Neymar in een emotionele video op zijn sociale media, waarin hij zijn keuze om te blijven toelicht. "Santos is niet alleen mijn club, het is mijn thuis. Mijn roots, mijn verhaal en mijn leven. Hier was ik een jongen die een man werd. Hier word ik echt geliefd. Ik kan mezelf zijn, echt gelukkig. Hier wil ik de rest van mijn dromen van mijn carrière vervullen en niets houdt me tegen. Ik blijf!"

Tandenloze terugkeer

Sinds zijn terugkeer naar Vila Belmiro, begin dit jaar, wordt Neymar geplaagd door blessures. Hij speelde 12 wedstrijden, scoorde drie keer en gaf drie assists sinds zijn comeback. Hij had wel de eer om samen met de Nederlander Memphis Depay op één veld te staan. De twee voormalig sterren van het Europese voetbal wisselden toen wel meer uit dan alleen shirts.

Degradatievoetbal

Santos degradeerde in 2023 naar het tweede niveau van Brazilië en keerde een jaar later als kampioen van de Serie B weer terug. Neymar besloot zijn jeugdclub te helpen, maar tot dusver met weinig resultaat. Degradatievoetbal is nog altijd het lot wat is weggelegd voor de zwart-witte topclub.