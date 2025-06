Memphis Depay heeft vrijdag een nieuw nummer uitgebracht. De Nederlandse spits richtte zich daarin op de plek waar hij nu voetbalt: São Paulo. In de 'freestyle' ging het veel over zijn sport en kon goede vriend Neymar natuurlijk ook niet ontbreken.

In de São Paulo Freestyle haalt Memphis eerst uit naar 'de rijke bitches', die met hem proberen te spelen. Maar de 31-jarige voetballer zegt geen gevoel voor hen te hebben: 'Ga met iemand anders spelen.' Daarna komen de referenties naar voetbal, waarbij hij een opvallende uitspraak doet over zijn invloed bij zijn huidige club.

'Ik ga hard, eerste trofee hebben we al te pakken', zingt Memphis. 'Het duurde zes jaar, terwijl ik hier pas zes maanden ben.' Corinthians won dit jaar de Campeão Paulista, voor het eerst sinds 2019. Dat was inderdaad de laatste keer dat de Braziliaanse club een prijs pakte. En dat terwijl het de prijs (het staatskampioenschap in Brazilië) inmiddels al 31 keer won.

Neymar

Grote vriend Neymar speelt bij Santos en is tevens een zeer bekend pokerspeler. Dat haalt Memphis ook even aan in zijn freestyle: 'Ik zie een poker face al van veraf, zeker als ik met Neymar ben.' In een andere line uit zijn rap spreekt hij zijn liefde voor de vrouwelijke lichamen in Brazilië uit.

Topscorer aller tijden

Memphis is inmiddels de all-time topscorer van het Nederlands elftal, samen met Robin van Persie. Beide topspitsen hebben nu vijftig keer gescoord voor Oranje. Memphis heeft ook nog eens 33 assists voor Nederland, wat hem al de meest waardevolle speler aller tijden maakt.

In september krijgt hij de kans om zijn statistieken verder te verbeteren. Dan neemt Nederland het in de WK-kwalificatie op tegen Polen en Litouwen. Bij een dubbele zege lijkt het WK al heel dichtbij.