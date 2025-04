Topvoetballer open over angstig moment met teamgenoot: 'Ik keek in zijn ogen en dacht dat hij dood was'

Fiorentina-speler Robin Gosens heeft zich uitgesproken over een beangstigend moment op het veld. Het team werd eind 2024 opgeschrikt toen Edoardo Bove plotseling ineen zakte. De situatie was levensbedreigend.

De 22-jarige middenvelder bleef een tijd roerloos op het veld liggen. Zijn teamgenoten waren erg emotioneel. Zo ook Gosens. Dat vertelt hij in zijn eigen podcast.

"Ik keek hem in zijn ogen en dacht dat hij dood was", zegt de Duitser. "Er was zo weinig leven in hem. Het is denk ik het ergste wat ik ooit heb gezien."

Mentaal welzijn

Het incident heeft veel impact gemaakt op de 30-jarige verdediger. Daar worstelt hij zoms nog steeds mee. Hij wil daarom ook benadrukken hoe belangrijk fysiek en mentaal welzijn zijn. "Het laat zien hoe fragiel onze wereld is. Ik denk dat mentale gezondheid soms nog steed taboe is. Dat begrijp ik niet."

Bove kreeg een hartstilstand in de wedstrijd tegen Inter. Hij moest per ambulance afgevoerd worden naar het ziekenhuis. De Italiaan sprak zich zelf eerder ook al uit over de angstige situatie. "Het is niet fijn om zo kwetsbaar te ogen, maar ik snap nu dat het een groot geluk was dat er hulp voorhanden was. Binnen dertien minuten was ik in het ziekenhuis. Ik weet niet hoe het was afgelopen als het in andere omstandigheden was gebeurd."

Bove hoopt in juni terug te kunnen keren in het voetbal. Hij zal dan wel in een andere competitie moeten gaan spelen. Inwendige defibrillators en pacemakers zijn namelijk niet toegestaan in de Serie A.

