Topvoetballer PSG doet bizarre weddenschap in aanloop naar finale Champions League met Inter

De eindstrijd van de Champions League wordt zaterdagavond gespeeld tussen Paris Saint-Germain en Inter. Voor PSG-aanvaller Ousmane Dembélé staat er veel meer op het spel dan alleen de gedroomde Europese beker.

Dembélé is bezig aan een van zijn beste seizoenen uit zijn loopbaan. De 28-jarige Fransman was goed voor 33 doelpunten in 48 wedstrijden. Een grote vooruitgang ten opzichte van vorig seizoen. Een vriendschappelijke weddenschap heeft daar misschien wel een rol in gespeeld.

Weddenschap

Aan het begin van het seizoen sloten Dembélé en zijn beste vriend, Moustapha, een weddenschap af. De vriend is een verkoper van luxe horloges en dacht de voetballer wel te kunnen motiveren. Als hij dertig doelpunten zou maken, mocht hij twee peperdure horloges uitkiezen.

Inzet verhoogd

Dat aantal is inmiddels al ruimschoots gehaald door de 53-voudig international. Volgens de Champions League preview podcast van de BBC heeft Dembélé de inzet van de weddenschap verhoogd. Als hij vanavond scoort voor PSG én hij wint de Champions League, krijgt hij vier peperdure horloges van zijn vriend.

"Wanneer je een PSG-speler bent, is het belangrijk om het zilverwerk mee naar huis te nemen, zoals de Champions League", vertelde hij in München voorafgaand de prestigieuze finale. "Ik ben gefocust op het team, niet op individuele prijzen. De Ballon d'Or zit wel ergens achter in mijn hoofd, maar ik wil me richten op het team."

Dembélé kan ervoor zorgen dat PSG voor het eerst in de clubgeschiedenis de Champions League wint. Inter won de belangrijkste prijs op Europees clubniveau drie keer. In 2010 lukte dit voor het laatst.

