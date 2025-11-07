Chloe Kelly is één van de bekendste voetballers van Engeland en op de Harper's Bazaar Women Of The Year 2025-awards heeft ze die status nog wat kracht bij gezet. De voetbalster droeg een zeer opvallende outfit naar het gala.

Kelly viel tijdens de Harper's Bazaar Women Of The Year 2025-awards ook nog eens in de prijzen. Tijdens de awardshow krijgen de meest invloedrijke vrouwen van Engeland een award in verschillende categorieën. Kelly won de prijs in de categorie sport. Ze kreeg die prijs voor haar cruciale rol in de EK- en WK-winst van Engeland in 2022 en dit jaar. Kelly speelt bij Engeland onder de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman.

Bij de rode loper voor de awardshow was Kelly al een van de dames die het meest schitterde. Ze kwam opdagen in een opvallende metalen jurk met een capuchon. Het leek op een soort harnas waar de Engelse aanvalster niets onder droeg. Voor de Londense speelster is het de eerste keer dat ze de prijs in de wacht mag slepen. Kelly speelde in haar loopbaan voor Everton, Manchester City en is nu één van de sterspelers van Arsenal.

Aandacht buiten het veld

Waar Kelly op het veld veel indruk maakt en de goals aaneenrijgt, krijgt de voetbalster buiten het veld nogal wat kritiek. De aanvaller is nogal uitbundig in haar juichen bij een overwinning en dat wordt door veel Engelse fans en voetbalkijkers als nogal ongemakkelijk gezien. Zo gaat Kelly nogal graag in op social media-hypes en zijn haar video's waarin ze roept: 'De eerste keer was zo fijn, we moesten het twee keer doen', meermaals viraal gegaan in Engeland.

Op de rode loper reflecteerde Kelly ook op hoe de voetbalwereld is veranderd in de afgelopen jaren. "Eerst was er geen professioneel moment om naar vooruit te kijken, maar nu weten de meiden waar ze het voor doen en wat ze kunnen bereiken. We staan op de reclameborden en spelen in de grootste stadions ter wereld. We zijn zelfs op tv, dus de meiden kunnen ons overal zien schitteren", zo vertelt Kelly tegenover de Engelse media.