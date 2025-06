Engelse voetbalster (27) showt bijzondere dansmoves op weg naar EK voetbal

"Louis van Gaal heeft wat minder verloren in zijn leven", lacht bondscoach Andries Jonker in aanloop naar het EK met de Oranje Leeuwinnen. De 62-jarige trainer heeft in zijn carrière een bijzondere band met oud-toptrainer Van Gaal opgebouwd en vertelt daar openlijk over in de nieuwe Sportnieuws.nl-podcast, 'In Oranje'. "Dat is tussen ons en komt niet naar buiten."