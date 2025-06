De Italiaanse media weten Christian Chivu maar wat goed te vinden en neer te sabelen na het grote debacle van de kersverse Inter-trainer op het WK voor clubs. De Europese grootmacht werd uitgeschakeld door Fluminense uit Brazilië (2-0) en dat kwam de oud-verdediger van Ajax op flink wat kritiek te staan.

Tuttomercatoweb.com geeft Chivu een 4,5 en bekritiseert hem voor het feit dat Marcus Thuram (27) tot de 66e minuut op het veld bleef staan, ondanks dat hij net terug was van een blessure. 'Totale ramp! Heb je Thuram gezien? De Vrij was ook erg zwak', kopt de Italiaanse website. Bovendien verwijten de Italianen Chivu dat hij te laat wisselde en dat deze wedstrijd zo snel mogelijk uit het geheugen gewist moet worden.

'Om snel te vergeten'

'Het debuut van zijn team in de knock-outfase van het WK voor clubs is er een om snel te vergeten. Of beter gezegd, om te onthouden, zodat het zich niet herhaalt. De basisplaats van Thuram was een verrassing, maar nog verrassender was dat hij, gezien de omstandigheden, meer dan een uur op het veld bleef staan. De wissels (sommige ervan veel te laat) veranderden wel het ritme van de wedstrijd, maar niet de uitkomst: een extreem bittere uitschakeling al in de achtste finales van het WK', aldus Tuttomercatoweb.com.

'Vermoeidheid was voelbaar'

Chivu zelf sprak na afloop van het debacle van 'niet onze dag hebben' met Inter. "We hebben ons niet laten kennen en tot het einde geprobeerd terug te komen in de wedstrijd, maar het was gewoon niet onze dag. We hebben geprobeerd van systeem te wisselen, we hebben alles gegeven wat we hadden, zoals altijd. Het was duidelijk dat we niet fris waren, geen energie hadden. De vermoeidheid was voelbaar en we speelden niet als een team dat koste wat kost wil winnen."

'Ze zijn helemaal leeg'

De moordende kalender werd er weer eens bijgehaald door de 44-jarige Roemeen. "Ik neem de afgelopen drie weken mee, waarin ik de kwaliteiten, de zwakheden, de blessures, het karakter en alle emoties van de spelers heb leren kennen. Na een moeilijk seizoen zijn ze helemaal leeg", aldus Chivu na de wedstrijd.