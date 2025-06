De blessuretijd van de eerste helft in de achtste finale van het WK voor clubs 2025 tussen Inter en Fluminense ontplofte in een waar schandaal. Henrikh Mkhitaryan wilde snel een inworp nemen, maar de Braziliaanse coach Renato Gaucho trapte de bal weg. De Armeen reageerde door de coach te duwen.

Spelers van beide teams renden eropaf en het conflict dreigde volledig te escaleren. In de derde minuut van de blessuretijd van de eerste helft tussen de Italiaanse topclub en het Braziliaanse Fluminense ontstond een opstootje tussen de spelers van beide ploegen. Onder druk van de 1-0 achterstand probeerde Mkhitaryan snel in te gooien. Fluminense-coach Renato Gaucho trapte echter tegen de bal om het spel te vertragen, waarna de Armeen hem duwde.

Meteen daarna bemoeiden spelers van beide teams zich ermee en dreigde de situatie te escaleren. De gemoederen bedaarden echter snel en scheidsrechter gaf coach Renato Gaucho een gele kaart.

Vroege voorsprong

De Brazilianen kwamen al in de derde minuut op voorsprong na een reeks defensieve blunders van Inter. Stefan de Vrij speelde een verkeerde pass op het middenveld, waarna de Brazilianen een snelle counter opzetten. Bastoni kon de voorzet niet wegwerken, de bal belandde bij Cano en de Argentijnse spits kopte de bal door de benen van Sommer in het doel.

Sterke Brazilianen

De Braziliaanse clubs zijn sowieso sterk bezig in Amerika. Alle vier de ploegen overleefden de groepsfase en stootten door naar de achtste finales. Daar bleek het echter wel meteen einde verhaal voor Flamengo en Botafogo. Voor het bestuur van laatstgenoemde club genoeg reden om de trainer te ontslaan. Botafogo verloor in de achtste finales in Philadelphia met 1-0 van Palmeiras en zette vervolgens Renato Paiva op straat.

Copa Libertadores

De Portugees Paiva was sinds februari hoofdtrainer van de club, die eind vorig jaar voor het eerst de Copa Libertadores won, de Zuid-Amerikaanse Champions League. Op het WK voor clubs verraste Botafogo met een zege op Paris Saint-Germain, de winnaar van de Europese Champions League, in de groepsfase.