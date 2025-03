Trainer Dirk Kuijt twijfelt over zijn toekomst: 'Dat voelde wel als een klap in mijn gezicht'

Trainer Dirk Kuijt koerst met Beerschot af op degradatie uit de Belgische Jupiler Pro League. De club staat na dertig speelronden laatste, al kunnen de play-offs nog redding brengen.

Ondanks de magere sportieve prestaties dit seizoen, en de bestuurlijke onrust bij Beerschot, vindt Kuijt het fijn om in België te wonen en werken. "En toch voel ik me op mijn plek", zegt hij in Nieuwsblad tegen zijn gespreksgenoot Jan Boskamp.

"Net als Feyenoord is Beerschot een club van het volk. Dat past bij wie ik ben. Is het hier lastig werken? Soms wel, maar op een bepaalde manier hou ik daar ook wel van. Ik ben hier nu iets langer dan een jaar coach, maar het voelt net alsof ik al voor vijf jaar ervaring heb opgedaan. Wat dat betreft is Beerschot de perfecte leerschool voor een jonge coach."

Wegloper

In het voorjaar verkocht de club Thibaut Verlinden aan OH Leuven. Dat was balen voor Kuijt, want hij had de flankspeler ook de rest van het seizoen willen benutten. "Ik ben geen wegloper", zegt hij.

"Zeker niet in het midden van een seizoen. Die transfer van Thibaud voelde wel als een klap in mijn gezicht, maar ik ben niet het type dat dan huilend in een hoekje gaat zitten. Het motiveerde me om nog harder terug te vechten."

Huis in Antwerpen

De 44-jarige ex-aanvaller geniet van het rustigere leven in Antwerpen. Mensen zijn minder opdringerig dan in Nederland, of specifiek dan in Rotterdam, legt Kuijt uit. "Ik heb onlangs een huis gekocht in Antwerpen, dus voorlopig zie ik mijn toekomst in België", vertelt hij.

Dat is helder, maar wel twijfelt hij aan de exacte plek in België waar die toekomst ligt. "Bij Beerschot of niet, dat zal moeten blijken. Ik heb voor mezelf wel uitgemaakt dat er een aantal zaken grondig gaan moeten veranderen om me hier te houden. Om goed te werken en te presteren zijn bepaalde randvoorwaarden nodig. Dan heb ik het in de eerste plaats over de trainingsomstandigheden."

