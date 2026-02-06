Maurice Steijn mag zich trainer van de maand januari noemen in de VriendenLoterij Eredivisie. Bij Sparta Rotterdam zit de 52-jarige trainer weer helemaal op zijn plek. Hoe anders was dat bij Ajax, waar hij zelfs een tijdje onderaan stond.

Steijn arriveerde in een roerige periode in Amsterdam. Op bestuurlijk vlak had het behoorlijk gerommeld, met het noodgedwongen vertrek van Marc Overmars. Die had zich vergrepen aan grensoverschrijdend gedrag. Dus kwam de Duitse technisch directeur Sven Mislintat. Die stelde Steijn aan, die daarvoor naar behoren had gepresteerd bij Sparta.

Mislintat ging flink in de weer met de creditcard van Ajax. Hij smeet voor 110 miljoen euro over de toonbank, voor twaalf niet heel bijzondere spelers. "Na drie of vier wedstrijden had ik het gevoel van: deze samenwerking gaat op niks uitlopen", zegt Steijn in de podcast Showbird. Maandag verschijnt de hele aflevering online. Maar op TikTok is al een fragment te zien, waarin Steijn zich uitlaat over zijn Ajax-periode.

Steijn baalt dat hij niet eerder gestopt is

Daarin botste het met Mislintat, die na de oorwassing in eigen huis tegen Feyenoord (4-0 verlies) moest vertrekken. Niet veel later viel ook voor Steijn het doek. Al had hij liever zelf sneller de handdoek in de ring gegooid. "Als je het hebt over fouten, dan denk ik dat een van de fouten die ik gemaakt heb, is dat ik gewoon niet eerder gestopt ben..."

Trainer van de maand in januari

Iets meer dan een jaar na zijn vertrek bij Ajax kwam Steijn terug bij Sparta. De Kasteelheren bungelden rond de winterstop onderin de competitie, maar in de tweede seizoenshelft draaide de trainer het om. Sparta werd twaalfde. Dit seizoen gaat het helemaal voor de wind. De ploeg van Steijn bezet trots de vijfde positie in de VriendenLoterij Eredivisie.

In januari werd onder meer knap gewonnen van Feyenoord (3-4), Utrecht (0-1) en FC Groningen (2-0). Het leverde Steijn de prijs van trainer van de maand op. "Wij willen zo hoog mogelijk eindigen. Dat zou een play-off-plek zijn", sprak Steijn bij zijn uitverkiezing.

