Nadat John Heitinga bij Ajax werd ontslagen waren er verschillende collega's die voor hem in de bres sprongen. Ron Jans en Peter Bosz spraken zich uit over de wijze waarop de trainer werd behandeld in de publieke opinie. Desgevraagd deelt ook Maurice Steijn zijn mening. "Ik kan me daar wel in vinden."

De trainer van Sparta sprak met Sportnieuws.nl over het heldenonthaal dat Shurandy Sambo kreeg bij Sparta nadat hij zich plaatste voor het WK. Ook feliciteerde Steijn direct Dick Advocaat en de staf van Curacao. Desgevraagd ging hij ook kort in op het ontslag van John Heitinga bij Ajax, waar hijzelf ook werkzaam was.

Kritiek van Jans en Bosz

Peter Bosz en Ron Jans waren eerder fel in hun uitingen na het ontslag en daar kon Steijn zich wel in vinden. "Zij hadden had met name over wat alles en iedereen tegenwoordig maar kan zeggen, niet alleen op sociale media maar ook andere journalisten en columnisten... Ook alles en iedereen die meedoen aan verschillende praatprogramma's", begint hij. "Daar kan ik me wel in vinden."

Al wil hij ook een kanttekening plaatsen: "Aan de andere kant is het ook onderdeel van je vak. Hoge bomen vangen veel wind, dat hoort er tegewnoordig bij. Ik zit daar iets relaxter in, laat ik het maar zo zeggen."

Woorden Ron Jans

Toen John Heitinga werd ontslagen bij Ajax werd er schande gesproken over de wijze waarop er met hem omgegaan werd. Ron Jans zei toen: "Ik vind het verschrikkelijk. John is een goede trainer en een goed mens, die in een moeilijke situatie zat. Hoe mensen met ons trainers omgaan... Ze zeggen altijd: Jullie worden voor je werk betaald en daarom moeten jullie maar alles slikken. We moeten hiermee stoppen".

René van der Gijp

Heitinga kreeg veel kritiek, met name ook de wijze waarop hij zichzelf presenteerde in de media. Daar werd zo nu en dan de spot mee gedreven. Zo zei René van der Gijp laatst: "Hoe graag we het ook voor hem opnemen: hij heeft er ook niets van gebakken", zegt hij.

"Wat een ellende was dat, joh. Ook zijn presentatie. dat was lachwekkend", vervolgde Van der Gijp. Al vanaf het begin was hij niet overtuigend tegenover de pers en daardoor kwam er al snel veel weerstand tegen de trainer. Ook tijdens zijn periode als interim-trainer bij Ajax in 2023."

Na de interim-periode van John Heitinga kwam Steijn aan het roer, die nu weer succesvol bezig is met Sparta. Verder waren John van 't Schip, Hedwiges Maduro, Francesco Farioli en opnieuw Heitinga actief bij de club uit Amsterdam die nu dus nog altijd op zoek is naar een nieuwe trainer. Voorlopig bewaakt Fred Grim het fort.

