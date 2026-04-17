AS Roma, de club van de Nederlandse topaanvaller Donyell Malen, speelt dit weekend tegen Atalanta Bergamo. Voor trainer Gian Piero Gasperini is het een pikante clash, want dat is zijn vorige werkgever. De spanningen werden hem vrijdag bij de persconferentie te veel.

De 74-jarige Gasperini was liefst negen jaar verbonden aan Atalanta en hij maakte grote successen mee bij de ploeg uit Bergamo. Zo werd de club driemaal op rij derde in de Serie A en ook in 2025 werd beslag gelegd op die eindpositie. In 2020 schopte Atalanta het tot de kwartfinale van de Champions League.

Claudio Ranieri

Technisch adviseur Claudio Ranieri zei eerder deze week dat Gasperini de vierde keus was om trainer te worden bij Atalanta. Daarmee leek Ranieri aan te willen geven dat het logisch is dat AS Roma slechts zesde staat in de Italiaanse competitie. Vooral uit gaat het momenteel bar slecht, met vier punten in de laatste zes trips.

Gasperini zei in reactie op de woorden van Ranieri: "Voor mij was dit een ongelooflijke verrassing. Er is nooit een andere toon geweest tussen Ranieri en mij. Zowel tijdens de persconferentie als onder ons. Ik had dit niet verwacht. En in al die jaren ben ik nog nooit op zo’n toon aangesproken."

Emoties

Tijdens zijn antwoord werd Gasperini steeds emotioneler. "Ik kwam naar Rome omdat ik een buitengewone kans voor mij zag en, ik herhaal, ik ben blij met deze keuze die ik heb gemaakt", legde hij uit. "Ik heb altijd gewerkt aan het verbeteren van het team en ik ben altijd gemotiveerd geweest om het spel verder te ontwikkelen."

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, eski takımı Atalanta ile oynayacakları maç öncesi gözyaşlarını tutamadı, basın toplantısını terk etti!pic.twitter.com/ILoM9PCCUU — sporON (@sporontv) April 17, 2026

In zijn slotwoorden legde de trainer uit onder welke omstandigheden hij Atalanta verliet. Dat had onder meer te maken met een nieuwe eigenaar bij Atalanta. Bij die herinneringen brak er iets bij Gasperini, want hij stond plots op en beende rap weg. De krant La Gazzetta dello Sport schrijft dat hij zo hard aan de deur rukte, dat de klink afbrak.

Donyell Malen

Donyell Malen is de laatste weken heerlijk op dreef bij Roma. De international van Oranje zorgde vorig weekend bij de 3-0-zege tegen Pisa in het Stadio Olimpico in Rome voor alle doelpunten.

Malen is de vijfde Nederlandse voetballer die een hattrick maakt in de Serie A. De eerste was Faas Wilkes in de 1950 voor Internazionale. Daarna deed Wim Kieft dat in 1986 voor Torino. Marco van Basten maakte acht keer een hattrick voor AC Milan en Teun Koopmeiners deed het in 2023 een keer namens Atalanta.