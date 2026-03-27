Santiago Giménez, de Mexicaanse spits van AC Milan, heeft eindelijk het stilzwijgen doorbroken over zijn lange blessureleed. De aanvaller maakte onlangs zijn rentree in de slotfase van de Serie A-wedstrijd tegen Torino.

In een spraakmakend interview met TUDN onthulde de Mexicaanse international het zware proces dat leidde tot zijn enkeloperatie. De voormalig topspits van Feyenoord deelde openhartig zijn twijfels en de immense pijn die hij tijdens zijn afwezigheid voelde.

'Tot het ondraaglijk werd'

Santiago Giménez legde uit dat zijn enkelprobleem niet nieuw was. "Het ongemak speelde al vóór de Gold Cup", bekende hij. "Als speler zeg je dan dat het niets is, dat je door moet gaan. Maar na elke wedstrijd nam de pijn steeds meer toe, tot het punt dat het echt ondraaglijk werd."

'De pijn was verschrikkelijk'

De aanvaller, die met rugnummer 7 voor de Rossoneri speelt, gaf toe medicatie te hebben gebruikt om te kunnen blijven spelen. Dit gebeurde in een periode dat hij een vaste waarde was in het team. "Ik was basisspeler bij AC Milan, mijn verwachtingen waren torenhoog, en dan begin je te twijfelen of je moet stoppen of doorgaan", aldus de spits. "Ik besloot door te gaan, nam medicijnen om te kunnen spelen, totdat ik op een punt kwam dat ik echt niet meer kon, zelfs niet meer kon rennen. De pijn was verschrikkelijk."

Operatie was de beste keuze

Het keerpunt kwam in de wedstrijd tegen Atalanta. "In die wedstrijd nam ik een dubbele dosis medicijnen en toen besloot ik te stoppen", herinnerde hij zich. De beslissing om geopereerd te worden werd genomen na onderzoeken en röntgenfoto's, en zorgvuldig overwogen met zijn familie, vooral met het oog op het WK.

"We hebben alle mogelijke scenario's overwogen en de beslissing die ik, samen met mijn familie, nam, was om geopereerd te worden. Het was de beste keuze", concludeerde Giménez.