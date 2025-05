Trainer van winnend Arsenal heeft wilde plannen: 'Ik ga wel drinken, ja'

Trainster Renée Slegers won zaterdag de Champions League voor vrouwen met Arsenal. Dat deed ze door het haast onklopbare FC Barcelona te verslaan met 1-0. Een knappe prestatie van Slegers, die pas sinds dit jaar de baas is bij de ploeg uit Londen.

"Er zit zoveel kracht in mijn team", vertelde ze aan aanwezige verslaggevers in Lissabon. "We hebben zoveel goede voetbalsters. Maar we zijn de laatste tijd ook mentaal sterker geworden. En we zijn bereid om voor elkaar te werken. Iedere dag en ook op de training."

Barcelona favoriet

Barcelona was favoriet voor de winst van de Champions League, na zeges in 2021, 2023 en 2024. "We respecteren hoe goed ze zijn en we wisten dat het heel belangrijk was om het eerste kwartier zonder schade door te komen", zei Slegers. "Maar het is ongelooflijk hoe goed we ons staande hebben gehouden."

Merkwaardig seizoen

Oud-international Slegers begon het seizoen nog als assistent van de Zweed Jonas Eidevall. Na zijn vertrek in oktober bij Arsenal kreeg ze eerst op interimbasis de kans. Op basis van de resultaten gaf de club uit Londen de 36-jarige Slegers in januari een contract voor anderhalf jaar. Ze leidde haar club naar een tweede eindklassering in de Engelse competitie en de eerste finaleplek in de Champions League sinds 2007.

Slegers beïnvloedde de finale met een gouden wissel. Ze bracht Stina Blackstenius in het veld en uitgerekend die Zweedse maakte het enige doelpunt. "Dit betekent zoveel voor Arsenal", zei de coach uit Nederland. "Dit is echt fantastisch."

Snode plannen

Het zal nog behoorlijk onrustig zijn in het kamp van Arsenal de komende dagen. De nog altijd pas 36-jarige Slegers kan het drinktempo van haar speelsters makkelijk bijbenen. "Kim (Little, red.) is de oudste speler (34, red.) en die is jonger dan ik. Maar drinken dat ga ik vanavond wel doen ja", verzekerde ze bij ESPN.