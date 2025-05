Trainer Renée Slegers en Oranje Leeuwin Daphne van Domselaar winnen Champions League-finale met Arsenal

De vrouwen van Arsenal hebben onder leiding van Renée Slegers de Champions League-finale met 1-0 gewonnen van FC Barcelona. Doelvrouw Daphne van Domselaar moest meerdere keren in actie komen en hield knap de nul. Esmee Brugts viel bij FC Barcelona in, maar kon het verschil niet maken. Victoria Pelova (Arsenal) bleef 90 minuten op de bank.

In de tweede helft leek het lange tijd slechts een kwestie van tijd voordat FC Barcelona de 0-1 zou maken. Arsenal kwam nauwelijks tot kansen, terwijl Barcelona de ene mogelijkheid na de andere creëerde. Toch kreeg Arsenal in de 72e minuut plotseling een enorme kans.

Doelvrouw Cata Coll voorkwam met een knappe redding dat de Engelse ploeg op voorsprong kwam. Twee minuten later was het echter alsnog raak: opnieuw kreeg Stina Blackstenius een kans en dit keer maakte ze het wel af. Na een corner schoot ze de 1-0 binnen.

Invalbeurt voor Esmee Brugts

Esmee Brugts hoopte op een basisplek in de finale, maar moest het net als een jaar eerder doen met een invalbeurt in de finale. Pas in de 79e minuut kwam de Oranje Leeuwin binnen de lijnen. Toen stond Barcelona dus al met 1-0 achter. De onlangs herstelde Pelova speelde helemaal niet bij Arsenal.

Het was opvallend dat de ploegen met een 0-0 stand de rust in gingen, want aan kansen ontbrak het zeker niet. Oranje Leeuwin en Arsenal-keepster Daphne van Domselaar had het allesbehalve rustig onder de lat en moest meerdere keren in actie komen.

Afgekeurd doelpunt

In de 22e minuut leek ze even te kunnen juichen, maar daar kwam een minuut later abrupt een einde aan: het eigen doelpunt van FC Barcelona-verdediger Irene Paredes werd afgekeurd wegens buitenspel.

