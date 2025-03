Trainster Ajax Vrouwen baart voor derde keer opzien met opvallende uitspraak: 'Zuur voor iedereen'

Hesterine de Reus heeft voor de derde keer voor opschudding gezorgd bij Ajax-fans. De 63-jarige trainster van de Ajax Vrouwen deed een zeer opvallende uitspraak na de nederlaag tegen PSV (3-1).

Vorige week zetten we al een stap richting het verspelen van het kampioenschap, en hier verspelen we het definitief", zegt De Reus tegen ESPN. "Ik denk dat het de realiteit is. Het is zuur voor iedereen, maar PSV was vandaag gewoon de betere ploeg." Ajax staat - met nog vier wedstrijden te gaan - slechts één punt achter op de Eindhovense ploeg.

Ze gaat verder: "Dit is een topwedstrijd en dan moet je op je best spelen, maar in de eerste helft hadden we te veel spelers die niet goed genoeg waren. Een wedstrijd wordt beslist op momenten. Ik heb een aantal spelers gezien die echt onvoldoende presteerden vandaag. Zijn dat zenuwen? Geen idee. In een topwedstrijd moet je top zijn. Anders kan het de andere kant opvallen."

Eerdere opvallende uitspraken

Het is niet de eerste keer dat De Reus de krantenkoppen haalt met haar uitspraken. Zo werden de Ajax Vrouwen in september uitgeschakeld in de voorronden van de Champions League en dat vond de coach niet zo erg. "Heel stiekem vind ik het persoonlijk wel fijn dat we zelf controle hebben over de weekbelasting."

En een maand later verkondigde De Reus dat ze als klein meisje vaak met haar vader naar De Kuip ging om Feyenoord te zien spelen. "Ik zat er vroeger op de tribune, met mijn vader. In De Kuip, ja. Maar nu ben ik natuurlijk Ajacied, mijn familie zal het niet fijn vinden. Maar ik ben nu gewoon Ajacied en wil winnen, jammer voor Feyenoord. Wij gaan volgende week weer de toon zetten."