Ontroerende beelden in de VriendenLoterij Eredivisie. Tijdens het duel tussen AZ en PEC Zwolle (2-2) woensdagavond vond een bijzondere wissel plaats. De 19-jarige David Voûte maakte zijn debuut en dat zorgde voor tranen bij zijn broertje Louie (17).

Voûte leek deze zomer af te vallen bij de selectie van het eerste elftal van PEC Zwolle Hij speelde vorig jaar alles bij Onder 21 en trainde in de voorbereiding mee met het eerste. Maar daar leek uiteindelijk geen plek voor hem te zijn.

Daarom hoopte hij op een hereniging met zijn oude trainer Jurgen Seeger en zijn eerste profcontract bij Helmond Sport. Ook dat kwam er echter niet van. Woensdag was er dan toch een mijlpaal voor Voûte, hij maakte alsnog minuten voor het eerste van PEC Zwolle.

Emotie

In minuut 59 mocht hij het veld in. Een bijzonder moment en een droom die uitkomt voor Voûte. Na afloop is er dan ook veel ontlading als hij zijn familie opzoekt. De tranen vloeien langs de lijn. Broertje Louie barst in tranen uit als hij David eindelijk een knuffel kan geven.

"Hij weet wat het voor mij betekent en hoe hard ik ervoor heb gewerkt”, zegt de 19-jarige Voûte over die emotionele omhelzing. "Hij vindt het geweldig en er kwam veel emotie los. Hij steunde me al toen ik bij AFC en later Ajax speelde."

Voor David is het harde werken eindelijk beloond. "Dit is waarvoor ik voetbal, de stadions, de fans. Het was fantastisch, al is het wel even wennen aan het hogere tempo", geeft hij toe.

Contract

Hij vertelt ook dat hij het moeilijk had toen hij een contract bij Helmpnd Sport had misgelopen. Vooral omdat hij zag dat het zijn voormalig huisgenoten Teun Gijselhart en Gabriël Reiziger allebei wel lukte. De een tekende bij De Graafschap, de ander bij PEC Zwolle.

Ze kennen elkaar al vanuit de jeugd bij AFC in Amsterdam. "Ze zijn heel goede vrienden van me, ik gun ze de wereld. Maar je wil het zelf ook zo graag." Bij PEC zijn momenteel een aantal geblesseerden dus Voûte hoopt op meer minuten en misschien een profcontract. "Ik kan er nog niet zoveel over zeggen, maar ik hoop het wel.”

