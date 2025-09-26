Een discutabele strafschop voor FC Twente in duel met Fortuna Sittard heeft tot veel ongeloof en woede gezorgd. Danny Makkelie legde na 38 minuten de bal op de stip na een lichte overtreding op Ricky van Wolfswinkel. "Waar hebben we het over?"

Shawn Adewoye hield de spits van FC Twente heel licht vast. Voor Makkelie was de aanraking genoeg om een strafschop te geven, tot ongeloof van de spelers en staf van Fortuna. Trainer Danny Buis ging woedens naar de vierde official om verhaal te halen.

Bovendien klapte hij cynisch richting Makkelie. Voor die gebaren kreeg hij een gele kaart. Van Wolfswinkel ging zelf achter de bal staan op elf meter en opende de score.

'Hier moet hij niet intrappen'

Analist Anco Jansen doet in de rust ook zijn zegje over de beslissing. Hij vindt dat de lichte aanraking niet zo zwaar bestraft had moeten worden. "Absoluut niet. Ik vind het echt veel te licht voor een strafschop. Je ziet wel dat hij een handje op zijn zij legt. Van Wolfswinkel maakt er het meeste van. Een ervaren scheidsrechter als Makkelie die moet hier niet intrappen."

Bovendien zou Makkelie volgens de regels voor deze overtreding bij een strafschop ook een rode kaart moeten geven. "Maar zo zeker van zijn zaak was hij ook weer niet. Want hij heeft er helemaal geen kaart voor gegeven."

'Heel goedkoop'

"Voetbal is een contactsport en hij raakt hem heel licht met een handje op zijn zij", vervolgt Jansen fel. "Kom op, hé. Als je hier penalty's voor gaat geven... Hier gebeurt helemaal niks. Het is een heel goedkope strafschop."

Omdat er dus wel sprake was van contact, greep de VAR ook niet in. "Dat zal waarschijnlijk de reden zijn. Maar als je mijn mening vraagt dan moet de VAR hier absoluut op de lijn komen", is hij nog steeds vol ongeloof. "Waar hebben we het over? Hij legt zijn hand op zijn zij."

