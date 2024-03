Transferjournalist Fabrizio Romano onder vuur: 'Beschuldigd van het verspreiden van geruchten over spelers tegen betaling'

Journalist Fabrizio Romano is betrokken bij een groot schandaal in Denemarken. Een bericht over speler Roony Bardghji van FC Kopenhagen bleek totaal niet te kloppen, en leidde tot onderzoek naar de werkwijze van de transferjournalist. Romano zou publiciteit verkopen aan spelersmakelaars, aldus Deense media.

Over het algemeen is Romano een betrouwbare bron met betrekking tot transfernieuws. Met de leus 'Here we go!' kondigt hij een overstap van een speler naar een andere club al aan voordat deze officieel bekend wordt gemaakt door de betrokkenen. Hij verkrijgt de informatie via een groot netwerk aan contacten in de voetbalwereld.

Een socialemediapost van de journalist over Bardghji bevatte echter verkeerde informatie en leidde tot een groot schandaal in Denemarken. "Roony Bardghji, vreemde situatie voor een van de beste talenten in Europa. Van topscoorder met tien goals voor Kopenhagen naar... nul speelminuten in de eerste wedstrijden van 2024", luidde het bericht van Romano. "Reden daarvoor is dat Bardghji zijn contract niet wil verlengen. Na dit seizoen staat hij slechts nog achttien maanden onder contract, en verschillende clubs houden hem in de gaten."

FC Kopenhagen ontkrachtte het bericht direct, wat leidde tot onderzoek in Denemarken naar de werkwijze van Romano. "Voor dit specifieke geval lijkt het er op dat de entourage van de speler met een boodschap druk op de club wil zetten. Dat kan niet gezien worden als journalistiek", aldus een Deense journalist. Daarop volgden beweringen van Noorse topclubs die gecontacteerd zouden zijn door een management van Romano met een aanbieding om de journalist tegen betaling een bericht naar buiten te laten brengen. Een post zou tussen de duizend en zesduizend euro kosten.

Fabrizio Romano for sale



Norwegian top clubs have been contacted by an agency representing Romano, offering to promote their players for £1 000 - 6 000 with a personal video from Romano himself. pic.twitter.com/BX5IJYeM8q — 🇳🇴 kimmoFC (@kimmoFC) March 20, 2024

Een noorse nieuwswebsite heeft Romano gevraagd of hij zichzelf inderdaad op deze manier aanbiedt bij clubs, en of hij kosten in rekening brengt voor het promoten van spelers op zijn socialemediakanalen. Hij wilde niet reageren op het onderwerp.