Bij de loting voor de groepsfase van het WK voetbal 2026 is Oranje gekoppeld aan Japan, Tunesië en een Europese winnaar van een play-offpad. Na de groepsafse zal Nederland, als het blijft winnen, telkens op reis moeten.

Het Nederlands elftal verblijft waarschijnlijk alleen in de groepsfase van het WK voetbal in een basiskamp. Daarna vliegt Oranje van speelstad naar speelstad, het liefst tot en met de finale op 19 juli in het MetLife Stadium in East Rutherford bij New York.

Speelschema

Oranje werd tijdens de loting voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gekoppeld aan Japan, Tunesië en Oekraïne, Zweden, Albanië of Polen. Die vier laatste ploegen strijden in maart tijdens play-offs om een startbewijs voor het WK. Het speelschema wordt zaterdag tijdens een tweede show bekendgemaakt.

Oranje speelt de groepsduels op 14, 20 en 25 juni. Houston, Dallas, Kansas City en het Mexicaanse Monterrey zijn de speelsteden van poule F. Vooral in Dallas en Houston is het warm in de zomer.

Locatie van Oranje bij WK voetbal

Oranje trainde en sliep op de laatste WK's steeds op één locatie. De landenploeg verbleef het grootste deel van het WK van 2006 in het Duitse Hinterzarten en keerde op het WK van 2010 in Zuid-Afrika na ieder duel terug naar Johannesburg, waar het uiteindelijk in de finale van Spanje verloor. Het Nederlands elftal bleef op het WK van 2014 tot de troostfinale in Rio de Janeiro en op het compacte WK van Qatar in 2022 bleef Doha de standplaats.

Afstanden

De afstanden en verschillen in temperatuur zijn echter groot op het grootste WK ooit in elf Amerikaanse, drie Mexicaanse en twee Canadese steden, met 78 wedstrijden in de VS en dertien in de twee andere landen.

Ook de verschillende tijdzones in de drie landen kunnen problemen met zich meebrengen. De afstand tussen speelsteden Vancouver en Mexico-Stad is ruim 4700 kilometer. Volgens de KNVB is het verstandiger om in de knock-outfase van speelstad naar speelstad te vliegen.