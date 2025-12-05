De nationale ploeg van Curaçao speelt volgend jaar zomer tegen Duitsland, Ivoorkust en Ecuador in de groepsfase van het WK voetbal. De ploeg van Dick Advocaat is ingedeeld in poule E. Dat is de uitkomst van de loting in Washington vanavond.

De loting begon al om 18.00 uur, maar pas vanaf 19.30 uur werden de balletjes geraapt. Na diverse optredens, het ontvangen van de FIFA-vredesprijs door Donald Trump en de plaatsing van de gastlanden in het schema, was het moment aangebroken waarop Dick Advocaat ontdekte wie hun tegenstanders zouden worden.

Tegenstanders Curaçao

Het team van Dick Advocaat neemt het op tegen Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. Voor Curaçao is deelname aan het WK een historisch moment, aangezien het hun allereerste deelname ooit is. Bovendien is Curaçao het kleinste land dat ooit aan een WK heeft deelgenomen. De openingswedstrijd tegen grootmacht Duitsland belooft een bijzondere ontmoeting te worden, zeker met de vele in Nederland geboren spelers in de selectie.

Datum Wedstrijd Speelstad 14 juni Wedstrijd 9 Philadelphia 14 juni Wedstrijd 10 Houston 20 juni Wedstrijd 33 Toronto 20 juni Wedstrijd 34 Kansas City 25 juni Wedstrijd 55 Philadelphia 25 juni Wedstrijd 56 East Rutherford

Zaterdag wéér een loting

Het is nog niet bekend waar en wanneer Curaçao zijn wedstrijden zal spelen. Wel is duidelijk dat Houston, Philadelphia, Toronto, Kansas en East Rutherford tot de mogelijke speelsteden behoren. Aanstaande zaterdag zal tijdens een aparte ceremonie meer duidelijkheid komen voor Curaçao.

WK-kwalificatie Curaçao

Curaçao begon de WK-kwalificatie van 2025 als underdog, maar maakte al snel indruk in de poulefase. Met overtuigende overwinningen op onder andere Bermuda (3-2 en 7-0) en Jamaica (2-0), en twee gelijke spelen tegen Trinidad en Tobago, bewees het team een serieuze kanshebber te zijn. Uiteindelijk kwam alles aan op de allesbeslissende finalewedstrijd tegen Jamaica. Die eindigde in een spannende 0-0, waarmee Curaçao zich uiteindelijk als poulewinnaar wist te plaatsen met twaalf punten uit zes wedstrijden.

Topmodel steelt de show tijdens loting

Het Duitse topmodel Heidi Klum en de Amerikaanse acteurs Kevin Hart en Danny Ramirez verzorgen vrijdagavond in het Kennedy Center in Washington de loting voor het WK 2026.

