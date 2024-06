TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je naar Frankrijk - Polen

Dinsdagavond worden de laatste groepswedstrijden gespeeld in Groep D. Frankrijk en Polen moeten nog tegen elkaar in de poule. Lees hier waar je moet inschakelen om het duel te zien.

Tijdens de laatste groepsronde worden de wedstrijden uit dezelfde poule tegelijkertijd gespeeld. Zo hebben teams niet het voordeel dat ze de uitslag van de concurrentie al weten. Op dinsdagavond spelen de landen in zowel Groep C als Groep D de laatste wedstrijden.

Speelschema, uitslagen en stand EK 2024, groep D | Nederland kan volgende ronde ruiken na gelijkspel in kraker tegen Frankrijk Het Nederlands elftal zit niet in de 'Poule des Doods', maar echt een lekkere loting heeft Oranje ook niet gehad. Het treft met Frankrijk een van de topfavorieten voor de eindzege en ook Oostenrijk en Polen zijn teams om rekening mee te houden.

Groep D

Om 18.00 uur starten de duels in Groep D. Nederland speelt tegen Oostenrijk en Frankrijk neemt het op tegen Polen, dat al uitgeschakeld is. De Polen spelen dus nergens meer voor, maar voor Frankrijk is het wel van belang om te winnen. Zij kunnen dan nog groepswinnaar worden, ten koste van Nederland. Hopelijk voor Oranje bieden de Polen toch nog weerstand tegen de Fransen.

Voorafgaand aan de derde speelronde staat Oranje eerste in de groep. Het heeft eveneveel punten als Frankrijk en ook het doelsaldo is gelijk, maar op basis van gemaakte doelpunten staat Oranje op de eerste plek.

De laatste wedstrijden kunnen dus nog voor veel verschuivingen zorgen. Oostenrijk, Frankrijk en Nederland kunnen alledrie nog groepswinnaar worden. Oostenrijk staat momenteel met drie punten ook bovenaan in de ranglijst van de nummers drie. Dat betekent dat de kans groot is dat alledrie de landen doorgaan naar de achtste finales.

De beste nummers drie: deze landen gaan naar de achtste finales EK 2024 We naderen het einde van de groepsfase van het EK. Niet alleen de beste twee uit elke poule gaan door naar de knock-outfase, maar ook de vier beste nummers drie. Check hieronder de huidige stand van de nummers drie en welke landen doorgaan naar de achtste finales.

Zender Frankrijk - Polen

De wedstrijd van Frankrijk start dus tegelijk met Nederland. Frankrijk - Polen is maandagavond te zien op NPO 2. De wedstrijd begint om 18.00 uur. Tien minuten daarvoor begint de uitzending, inclusief opkomst en volksliederen.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.