TV-gids: kan Frenkie de Jong met FC Barcelona voorsprong verdedigen tegen wisselvallig Borussia Dortmund?

Lamine Yamal staat wederom in de basis bij FC Barcelona in de Champions League tegen Borussia Dortmund én scoorde ook nog eens de 4-0. Dat is al een tijdje geen bijzonder nieuwtje meer, maar deze keer toch wel. Het is namelijk zijn twintigste wedstrijd in de Champions League en dat terwijl hij nog geen 18 jaar is. Hij laat daarmee andere supertalenten mijlenver achter zich.