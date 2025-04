Tienersensatie Lamine Yamal zet historische cijfers neer op Champions League-avond

Lamine Yamal staat wederom in de basis bij FC Barcelona in de Champions League tegen Borussia Dortmund. Dat is al een tijdje geen bijzonder nieuwtje meer, maar deze keer toch wel. Het is namelijk zijn twintigste wedstrijd in de Champions League en dat terwijl hij nog geen 18 jaar is. Hij laat daarmee andere supertalenten mijlenver achter zich.

Noem een Jude Bellingham, noem een Youri Tielemans of een Warren Zaïre-Emery. Stuk voor stuk jonge talenten die al tijden meelopen in de top van het voetbal. Allemaal speelden zij tien wedstrijden in de Champions League vóór hun achttiende. Ze hebben allemaal nog één ander ding gemeen: dat ze mijlenver af staan van het wedstrijdenaantal van Lamine Yamal in de Champions League. Dat laat Opta zien.

Historie

Yamal is nog geen eens achttien en mag deze avond zijn twintigste duel in de Champions League noteren. De anderen zijn al de achttien gepasseerd en gaan hem dus nooit meer inhalen. Het is een wonderlijke statistiek voor de jonge Spanjaard van FC Barcelona, die momenteel 1-0 voor staat tegen Borussia Dortmund.

Hij kan het record nog verder opkrikken, als hij volgende week - zoals vefwacht - ook zal spelen in de return in Dortmund. Daarna kunnen er nog maximaal drie wedstrijden bijgetekend worden. Hij zou dan in potentie op een aantal van 24 uitkomen, hij wordt namelijk op 13 juli 18 jaar.

Andere jongeling

De enige die hem nog een beetje had kunnen naderen is de 17-jarige Geovany Quenda. De jongeling van Sporting is ook tot tien wedstrijden gekomen, maar kan niks meer toevoegen aan dat aantal. Sporting ligt er al even uit.

