Het EK onder 21 in Slowakije is voor Jong Oranje weer eens de kans om zich op het hoogste podium te laten zien. Fans kunnen in Nederland gratis naar het jeugd-EK kijken op televisie. De wedstrijden van de talenten van het Nederlands elftal onder 21 jaar zijn op een 'open kanaal' te zien. Jong Oranje vecht zaterdagavond tegen Portugal voor een plek in de halve finale.

Wie Ziggo als provider van televisiediensten heeft, kan op de gratis zender (Kanaal 14) terecht voor de duels van Jong Oranje in de groepsfase en vervolgens de knock-outfase. De spelers van bondscoach Michael Reiziger gingen ternauwernood door naar de kwartfinale, na een overwinning op Oekraïne (2-0). Nu wacht de knock-outwedstrijd tegen Portugal.

Ziggo Sport Free

Tussen die data in wordt er in vier groepen van vier landen gestreden om de knock-outfase te halen. Ziggo Sport zendt alle duels in Slowakije live uit. Maar zelfs als je geen Ziggo als provider hebt, kun je in ieder geval Jong Oranje altijd gratis zien via Ziggo Sport Free in de Ziggo GO-app. Ziggo Sport Totaal, dat ook bij andere providers te verkrijgen is via een betaald abonnement, is de place to be voor alle andere duels.

Presentatoren en analisten

Op wedstrijddagen verzorgen Noa Vahle en Wytse van der Goot van 17:30 tot 23:30 uur uitgebreide voor- en nabeschouwingen, analyses en interviews. Tijdens de wedstrijden van Jong Oranje is publiek in de studio welkom om de sfeer compleet te maken. In Slowakije zelf brengt Sam van Royen verslag uit, ondersteund door analyticus Urby Emanuelson, die als oud-Europees kampioen zijn inzichten deelt.

Jong Oranje klaar voor de titel

Jong Oranje kwam op het vorige jeugd-EK niet door de groep heen. Drie gelijke spelen tegen Georgië, Engeland en Duitsland waren niet genoeg om door te gaan. In de nieuwe kwalificatiereeks zette de ploeg onder leiding van de nieuwe bondscoach Michael Reiziger een perfecte reeks van tien gewonnen wedstrijden neer. Ook de uitzwaaiwedstrijden tegen Ivoorkust en Italië werden gewonnen. Jong Oranje is dus klaar om weer eens mee te doen om de titel. In 2006 en 2007 werd Nederland Europees kampioen.

De beloften van Nederland begonnen zeer matig aan het toernooi. Het eerste groepsduel eindigde namelijk in 2-2 tegen Finland en het tweede groepsduel werd met 2-1 verloren van Denemarken. Gelukkig werd tegen Oekraïne wél geleverd: 2-0.