Ajax keert dinsdagavond na een korte winterpauze terug in de Champions League. Er is nog genoeg om voor te voetballen voor de ploeg van interim-trainer Fred Grim. Tegen Villarreal is een overwinning noodzakelijk om kans te houden op de tussenronde van het miljardenbal. Lees hieronder op welke zender je naar Villarreal - Ajax kunt kijken.

In de Champions League heeft Ajax pas drie schamele puntjes te pakken. Die werden behaald tijdens een verre reis naar Qarabag FK in Azerbeidzjan. Het zorgde ervoor dat de Amsterdammers van de laatste plaats verdween in de competitiefase van de Champions League. Ook is er nog een minimale kans dat Ajax overwintert.

Kans op overwintering

Ajax moet dan dinsdagavond wel winnen van Villarreal, dat er met één punt uit zes duels nog beroerder voor staat. "Het wordt een interessante wedstrijd van twee teams die uitspreken dat ze voor de winst gaan en heel graag willen winnen", sprak interim-trainer Fred Grim daags voor het treffen. "Het is een goede, serieuze tegenstander die niet voor niets derde staat in Spanje", keek Grim vooruit op de tegenstander. "Ze zijn zeer gevaarlijk met veel diepgang en lopende mensen en in de omschakeling."

Ajax kwam niet al te best de winterstop uit. Er werd weliswaar gewonnen bij Telstar (3-2), maar daarna volgde een historische bekernederlaag tegen AZ (6-0) en gelijkspel in eigen huis tegen Go Ahead Eagles (2-2). Ajax gaf in die wedstrijd een voorsprong van twee doelpunten weg. Tegen Villarreal zal het dus anders moeten, wil het nog kans maken op overwintering.

Zender Villarreal - Ajax in Champions League

Villarreal en Ajax trappen dinsdagavond om 21.00 uur af. Het duel is te zien op Ziggo Sport. De voorbeschouwing van het duel start om 19.50 uur. Mensen zonder Ziggo kunnen via Ziggo Sport Free gratis de wedstrijden van Nederlandse clubs kijken in de Champions League.

