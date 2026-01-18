Ajax is 2026 wisselvallig gestart nadat iedereen in Amsterdam hoopte dat Fred Grim het weer op de rails had in Amsterdam. Angstvallig wordt er nu geschreeuwd dat er een leider nodig is. Maar voor die beslissing moet de club ook niet over één nacht ijs gaan. Want waar Ajax ook simpelweg mee te dealen heeft, is de grilligheid van een jeugdig elftal. Laat Cruijff maar in alle rust op zoek gaan naar een absolute leider.

Youri Regeer schreeuwde om een leider na afloop van Ajax - Go Ahead Eagles. Dat zou alle problemen moeten oplossen bij Ajax. Ze gaven tegen Go Ahead een 2-0 voorsprong weg, en incasseerden daarmee alweer tegendoelpunt nummer 9 en 10 van het kalenderjaar. Krankzinnig slechte cijfers. Maar dat typeert ook de fase waarin Ajax zit.

Jeugdigheid

Onder Grim kreeg de jeugd weer een kans, zoals men dat graag ziet bij Ajax en dan is er tijd nodig om dat op te bouwen. Aaron Bouwman startte tegen Go Ahead Eagles nadat Josip Sutalo beschamend speelde in de 6-0 slachtpartij op bezoek bij AZ. Bouwman liet voetballend zien geweldig mee te kunnen, maar liet Milan Smit wel bij zich wegdraaien bij de gelijkmaker afgelopen zaterdag in de Johan Cruijff ArenA. Het zijn beginnersfoutjes op het hoogste niveau. Fred Grim moet proberen binnen zijn selectie één lieve jongen om te toveren tot een klootzak.

Die foutjes worden ook gemaakt in een tijd van angst. In de tweede helft speelde Ajax angstig. Ze bleven achteruit lopen en kwamen vol onder druk te staan, vooral toen de 2-1 werd gemaakt. Dat is logisch, want de gedachten van de fans gingen terug naar Telstar-Ajax waar de promovendus ook ineens twee doelpunten maakte. De gedachte van de spelers ging natuurlijk evengoed terug naar dat moment. Het zelfvertrouwen was sowieso op een nulpunt, omdat ze een pak slaag in Alkmaar kregen. "Niet weer, toch?", zullen ze gedacht hebben.

Zoektocht naar een leider

Tegen zulke krachten kan momenteel geen leider binnen Ajax op. Davy Klaassen is één van de weinige natuurlijke leiders binnen Ajax, omdat de rest op de bank zit of geblesseerd is. Er wordt met weemoed naar de tijd met Jordan Henderson gekeken maar de Amsterdammers kunnen dit zelf ook oplossen, al is daar tijd voor nodig. Tijd die je maar weing krijgt in Amsterdam. Grim gokt het er toch op. Eén gehuurde leider, want Ajax gaat er deze winter waarschijnlijk geen geld aan uitgeven, hoopt de trainer op. Maar verder zoekt hij het in de eigen gelederen. Want ook hij weet dat één ervaren speler deze winter ook niet het verschil gaat maken.

Iedere stap richting een nieuwe leider binnen Ajax zou een overwinning zijn voor Grim. Hij probeert Regeer, Youri Baas en Mika Godts te rekruteren, maar zij zijn zelf ook nog jong en onbezonnen. Dat liet Godts bij zijn wissel ook maar zien, zijn frustratie liet zien dat hij totaal nog geen leider is. Als één van deze lieve schoonzonen een klootzak wordt, heeft Grim zijn taak volbracht. Zij moeten de jonge talenten op hun plek durven zetten, hen klaarstomen voor de toekomst. Misschien al wel voor volgend seizoen.

Maar om deze winter een overhaaste beslissing te nemen, is allerminst een goede actie. Laat het zoeken naar een duurzame leider voor langere tijd maar over aan Jordi Cruijff. Die kan dan passen in zijn visie, bij zijn trainer en bij zijn spelersgroep. Ajax heeft bewust gekozen voor een tussenjaar. Daar hoort dit opleidingstraject binnen de ploeg dan ook gewoon bij. Dat traject heeft hen immers ook uit de eerste crisis van het seizoen geholpen. Het zijn ook die talenten die Ajax terug heeft gebracht in de race om Champions League-voetbal.

