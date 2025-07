Er is veel om te doen in Engeland: Thomas Partey die is aangeklaagd voor vijf verschillende verkrachtingen en een aanranding. De middenvelder kwam jarenlang uit voor Arsenal, maar is sinds 1 juli transfervrij. Zijn werkgever was echter al drie jaar op de hoogte van de beschuldigingen. Inmiddels heeft coach Mikel Arteta ook op de zaak gereageerd.