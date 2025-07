Ajax staat op het punt zich te versterken met een opvallende naam: Oscar Gloukh. De 21-jarige middenvelder van Red Bull Salzburg is dicht bij een transfer naar Ajax, ondanks een laatste poging van AS Roma om de deal te dwarsbomen. Gloukh spreekt zelf al vol trots over zijn nieuwe club en wat dit voor hem betekent.

De Amsterdammers hebben inmiddels een akkoord bereikt met Salzburg en staan ook dicht bij een persoonlijke overeenkomst met de beoogde topaanwinst. Toch probeert AS Roma op het laatste moment nog een stokje te steken voor de transfer. Ondertussen lijkt Gloukh in zijn thuisland alvast vooruit te lopen op de deal. Het grote talent sprak zich in de Israëlische media al uit over zijn naderende overstap. "Ajax is een van de meest historische clubs van Europa, en ik wil mijn stijl, mijn identiteit en de trots van mijn land naar hun middenveld brengen", aldus Gloukh tegen The Jerusalem Post.

'Het is een boodschap'

Gloukh kan mogelijk de eerste Israëliër worden die voor Ajax in actie komt. Met 21 interlands voor het nationale team en indrukwekkende statistieken bij zijn clubs, wordt de middenvelder gezien als een belangrijke versterking voor het Amsterdamse middenveld. Bij Red Bull Salzburg scoorde hij in 100 wedstrijden 21 keer en gaf hij 23 assists. Ook bij zijn vorige club Maccabi Tel Aviv liet hij zijn kwaliteiten zien met 9 doelpunten en 8 assists in 33 duels.

De overgang naar Ajax betekent volgens Gloukh veel meer dan een sportieve stap. "Mijn land op dit niveau kunnen vertegenwoordigen is ongelofelijk. Ik wil bewijzen dat Israëlische voetballers op grote podia kunnen slagen. Deze overstap naar Ajax is daarom meer dan een transfer. Het is een boodschap", benadrukt hij.

Ajax verzekert zich van creatieve versterking met Gloukh

Ajax bereikte zaterdagavond laat een akkoord met Red Bull Salzburg over de transfer van Gloukh. De transfersom bedraagt ongeveer 15 miljoen euro, exclusief bonussen. Daarnaast is de club dicht bij het sluiten van een persoonlijk contract met de 21-jarige middenvelder, die tot 2030 tekent. Dankzij diverse bonussen kan zijn salaris oplopen tot 1,8 miljoen euro bruto per jaar.

De komst van Gloukh is een belangrijke versterking voor de ploeg van John Heitinga, dat zich deze transferperiode al versterkte met doelman Vitezslav Jaros (gehuurd van Liverpool) en aanvaller Raul Moro (gekocht van Real Valladolid). Met Gloukh haalt Ajax een creatieve en scorende middenvelder die het aanvalsspel van de Amsterdammers een impuls moet geven.