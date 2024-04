UEFA Conference League | Fenerbahçe houdt schade beperkt na ruime achterstand

Het is inmiddels april en dus zijn we in de eindfase van het voetbalseizoen beland. De komende maanden worden de prijzen verdeeld. Zo ook in de Conference League, waar donderdag de heenwedstrijden in de kwartfinales op het programma staan. Zonder Nederlandse ploegen, want Ajax, AZ en FC Twente sneuvelden eerder in het toernooi al.

Toch waren er nog wel wat Nederlandse invloeden te bewonderen donderdag op de velden. Zo stond Jayden Oosterwolde in de basis van Fenerbahçe, al liep dat niet heel goed voor hem af. Hij moest geblesseerd van het veld. Voor hem in de plaats kwam de in Nederland geboren Ferdi Kadioglu, die tegenwoordig voor Turkije uitkomt.

Olympiakos - Fenerbahçe

Fenerbahçe zorgde afgelopen weekend voor een opmerkelijk moment door in de Turkse Super Cup uit protest enkel jeugdspelers op te stellen. Ze stapten vervolgens ook nog na de eerste minuut bij een 1-0 achterstand van het veld. In Griekenland speelden de Turken wel met het sterkste elftal, maar zo zag het er lange tijd niet uit.

Olympiakos kwam namelijk met 3-0 voor en tot overmaat van ramp moest Jayden Oosterwolde met een brancard van het veld aan de kant van Fenerbahçe. Toch herpakte de ploeg zich. Dusan Tadic schoot de 3-1 binnen uit een penalty en dankzij de 3-2 van Irfan Kahveci mag Fenerbahçe toch nog hopen op een plek in de halve finale.

Viktoria Plzen - Fiorentina

Fiorentina verloor vorig seizoen in de finale van West Ham United en ook nu zijn de Italianen een van de favorieten om de beker dit jaar wel naar Florence mee te nemen. Daar was uit bij Viktoria Plzen echter weinig van te merken, maar aangezien de Tsjechen ook niet gevaarlijk konden worden, ligt alles nog open voor de return van volgende week.

Late duels

Om 21.00 uur zijn de overige kwartfinales begonnen. Dan staat ook het spannendste duel van de kwartfinales op het programma. Aston Villa, dat in de vorige ronde Ajax uitschakelde, neemt het dan op tegen Lille.