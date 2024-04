Atalanta geeft Liverpool enorm pak slaag in Europa League, Bayer Leverkusen ook na 42 duels ongeslagen

Alle Nederlandse ploegen liggen uit de Europese toernooien, maar toch viel er donderdag nog genoeg te genieten tijdens de heenwedstrijden in de Europa League. Liverpool werd in eigen huis afgedroogd en Bayer Leverkusen verlengde de ongeslagen reeks naar liefst 42.

Jürgen Klopp hoopte in zijn laatste seizoen bij Liverpool nog een Europese prijs binnen te slepen, maar dat lijkt onmogelijk na de domper die zijn ploeg te verwerken kreeg. Atalanta was op Anfield met duidelijke cijfers te sterk. Ook Bayer Leverkusen, AS Roma en Benfica deden goede zaken in strijd om een plekje bij de laatste vier.

Liverpool - Atalanta

Liverpool nam het met Virgil van Dijk en Cody Gakpo in de basis op tegen Atalanta, waar Teun Koopmeiners een basisplaats had. Het werd voor Liverpool een hele pijnlijke avond, want de Italianen profiteerden van de vele fouten achterin bij de thuisploeg. Voormalig PEC-spits Gianluca Scamacca was van grote waarde voor Atalanta met twee doelpunten. Mario Pasalic bezorgde The Reds met de 0-3 vervolgens een ongenadig hard pak slaag.

Bayer Leverkusen - West Ham United

Bayer Leverkusen kan komend weekend tegen Werder Bremen voor het eerst in de geschiedenis de landstitel in Duitsland pakken, maar desondanks verslikten ze zich niet in West Ham United, waar Mohammed Kudus een basisplaats had. De ploeg van Xabi Alonso speelde dit seizoen al 41 wedstrijden en verloor nog niet één keer. Ook in wedstrijd 42 werd niet verloren dankzij goals van Jonas Hofmann en Victor Boniface.

AC Milan - AS Roma

Het Italiaanse onderonsje was er eentje tussen twee ploegen in vorm. AC Milan won de laatste zeven duels en AS Roma is sinds het ontslag van José Mourinho ook lekker op dreef. Uiteindelijk moest Tijjani Reijnders, die in de basis stond bij de thuisploeg, toezien hoe Gianluca Mancini de bezoekers een hele mooie uitgangspositie bezorgde voor de return.

Benfica - Olympique Marseille

Benfica kreeg afgelopen weekend tegen Sporting Portugal een harde tik te verwerken in de Portugese titelstrijd, maar herstelde zich donderdag prima. Orkun Kökçü bleef het hele duel op de bank, maar zonder hem ging het de ploeg van Roger Schmidt goed af. Rafa Silva en Angel Di Maria zorgde voor de goals. Pierre-Emerick Aubameyang was echter ook trefzeker en dus mogen de Fransen nog hoop hebben op een plek in de halve finales.

Conference League

Niet alleen de kwartfinales in de Europa League staan donderdag op het programma. Ook in de Conference League worden de heenwedstrijden van de kwartfinales gespeeld.