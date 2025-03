UEFA toont niet eerder vertoonde beelden van veelbesproken penalty bij Atlético Madrid - Real Madrid

Heel Madrid is in de ban van de penaltyserie bij Atlético - Real in de achtste finales van de Champions League. Woensdagavond scoorde Julián Álvarez zijn strafschop, maar toucheerde hij twee keer de bal waardoor er een streep door ging.

Álvarez dacht gelijk te maken in de serie, maar na ingrijpen van de VAR ging de 2-2 van de Argentijn niet door. Met een klein gebaar deelde de Poolse arbiter Szymon Marciniak dat mede. Toch was dat voor het aanwezige publiek en de tv-kijker niet meteen duidelijk. Na afloop bleek dat Álvarez de bal minimaal raakte met zijn standbeen, wat niet mag.

Woede na bizarre ontknoping Atlético Madrid - Real Madrid: 'Ben je bang voor de reacties? Kom op dan' Real Madrid plaatste zich woensdagavond voor de kwartfinales van de Champions League ten koste van stadgenoot Atlético Madrid, maar vraag niet hoe. Penalty's brachten de beslissing en onder meer een benutte, maar afgekeurde pingel van Atlético werd de thuisploeg fataal. Daar waren zij uiteraard niet over te spreken.

Nieuwe beelden

Op de site van de UEFA zijn nieuwe beelden opgedoken van het memorabele incident. Daarop is in slowmotion duidelijk te zien dat Álvarez met zijn linkerbeen, waarmee hij uitglijdt, de bal raakt. De rood-witte club uit Madrid deed navraag bij de Europese voetbalbond om de situatie.

🚨 El vídeo que proporciona UEFA sobre la polémica de Julián Álvarez.



Parece que en esta toma es más evidente el toque. pic.twitter.com/wjcB0Tt0ta — Dani Martidí (@danimartidi) March 13, 2025

' Al was het zeer minimaal, de speler raakte de bal met zijn standbeen voordat hij hem op doel schoot. Volgens de huidige regel (Laws of the Game, regel 14.1) moest de VAR de scheidsrechter vertellen dat het doelpunt afgekeurd moest worden', schrijft de UEFA in een statement.

Nieuwe regels

Toch heeft alle hectiek die de situatie heeft opgeleverd ervoor gezorgd dat de UEFA in gesprek wil met de FIFA en IFAB, dat over de voetbalregels gaat, 'om te bepalen of de regel moet worden herzien in gevallen waarin een dubbele aanraking duidelijk onbedoeld is'.

Alles over Champions League

