Woede na bizarre ontknoping Atlético Madrid - Real Madrid: 'Ben je bang voor de reacties? Kom op dan'

Real Madrid plaatste zich woensdagavond voor de kwartfinales van de Champions League ten koste van stadgenoot Atlético Madrid, maar vraag niet hoe. Penalty's brachten de beslissing en onder meer een benutte, maar afgekeurde pingel van Atlético werd de thuisploeg fataal. Daar waren zij uiteraard niet over te spreken.

In de penaltyserie leek Julián Álvarez zijn pingel gewoon uitstekend binnen te schieten. Dat deed hij in principe ook, ware het niet dat hij de bal heel lichtjes met zijn standbeen toucheerde en de bal dus twee keer raakte. Dat mag niet, waardoor de VAR ingreep en de poging middenin de strafschoppenserie afkeurde. Real profiteerde optimaal door de serie met 4-2 te winnen.

Omstreden penalty bij Atlético - Real gaat de hele wereld over door opvallende VAR-beslissing De burenruzie tussen Atlético Madrid en Real Madrid in de Champions League leverde, naast een geweldig voetbalgevecht, een krankzinnig moment in de penaltyserie op. De strafschop van Atlético-spits Julian Alvarez gaat namelijk de hele wereld over. De Argentijn schoot raak, maar toch telde zijn penalty niet. Real profiteerde uiteindelijk optimaal.

Boze Atletico-trainer

Atlético Madrid-trainer Diego Simeone was not amused na de wedstrijd. Op de vraag of hij aan Álvarez had gevraagd of hij inderdaad de twee keer raakte, reageerde de Argentijn geïrriteerd op de persconferentie. "Aan iedereen hier: steek je hand op als je zag dat Julian de bal twee keer raakte tijdens de pingel?" Het blijft vervolgens stil, waardoor Simeone nog even aandringt. "Ben je bang voor de reacties? Kom op dan." Inhoudelijk wilde Simeone er weinig over kwijt.

Dat wilde Thibaut Courtois van Real Madrid wel. De keeper zag van dichtbij dat Álvarez' strafschop niet aan de haak was en haalde verhaal bij de scheidsrechter. "Bad luck, maar dat zijn de regels. Ik voelde meteen dat er iets raar aan de hand was."

Titelhouder Real Madrid ontsnapt na bizar moment in penaltyserie aan uitschakeling tegen Atlético in Champions League Real Madrid is woensdagavond na een zinderende derby tegen Atlético doorgedrongen tot de kwartfinales van de Champions League. De titelhouder had vorige week in eigen huis met 2-1 gewonnen, maar ging op bezoek bij de stadgenoot met 1-0 onderuit en dus moesten strafschoppen de beslissing brengen. Daarin zorgde een bizar moment ervoor dat Real verder bekerde.

Terechte beslissing volgens de regels

Discussie of niet, volgens het spelregelboek maakte scheidsrechter Szymon Marciniak de juiste beslissing. Volgens IFAB, de organisatie die gaat over de regels, moet het volgende gebeuren bij een situatie als bij de pingel van Alvarez. "Als een aanvaller gestraft wordt voor een overtreding nadat de scheidsrechter heeft gefloten om de penalty te nemen, wordt het gezien als een gemiste strafschop." Het twee keer raken van de bal is een overtreding en dus kon de Poolse arbiter niet anders dan de pingel in de strafschoppenserie afkeuren.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.