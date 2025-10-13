Valentijn Driessen heeft in De Perstribune, een radioprogramma van Radio 1, een onthulling gedaan. De chef voetbal van De Telegraaf, vertelt dat hij naast zijn werk eigenlijk helemaal geen vrienden heeft.

"Ik heb geen vrienden", trekt Driessen een pijnlijke conclusie over zijn sociale leven naast zijn werk in de voetbalwereld. "Verjaardagen hoeven van mij ook niet. Dat is thuis nog wel eens lastig, want niet iedereen denkt daar natuurlijk hetzelfde over. Bij mij komt er ook niemand over de vloer speciaal voor mij, omdat dat dan een vriend van mij is. "

Driessen geeft ook een voorbeeld over de vriendschappen die hij niet heeft. "Je hoort dan vaak ook, die kan je midden in de nacht bellen om een band te verwisselen. Ik zou niet weten wie ik moet bellen, behoudens de ANWB. Dat zit er bij mij gewoon niet in. Maar ik vind het prima. Ik zit er niet om verlegen. Het geeft ook weinig verplichtingen en dat is ook wel lekker. Je kan wel gewoon je eigen leven leiden."

'Ik beschouw mensen nooit als vriend'

Ook in zijn jeugd was Driessen geen held met het maken van vrienden. "Ik denk dat ik dat als jonge jongen ook al wel had. Ik heb wel in een vriendengroepje gezeten enzo, maar dat ging nooit heel ver. Ik denk wel dat ik heel laagdrempelig ben. Iedereen kan met mij een praatje maken. Ik kan sowieso goed praatjes maken met mensen, maar ik beschouw iemand niet snel als een vriend. Ik beschouw mensen eigenlijk nooit als vriend."

Voor Driessen is een vriend ook niet direct nodig, omdat hij niet vaak bij mensen terecht wil kunnen om over zijn gevoelens te praten. "Hoe raar het misschien ook klinkt, maar ik voel me niet zo snel ongelukkig. Als ik me zo voel, dan komt dat bij mijn vrouw terecht of bij mijn vader. Dat is wel het kringetje waarin ik dat soort dingen bespreek zeg maar. Verder gaat het ook weer niet", zo vertelt de journalist die bekend is van zijn columns en optredens in onder andere Vandaag Inside.