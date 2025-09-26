Valentijn Driessen zou het niet raar vinden als Ron Jans ooit bondscoach zou worden. In zijn column in De Telegraaf vertelt de vaste gast van Vandaag Inside dat hij de Utrecht-trainer best als coach van Nederland aan zou willen dragen.

Driessen spreekt complimenten uit voor bijvoorbeeld Jans zijn omgang met de media: "De gezegende trainers van de topclubs komen klokslag afgesproken tijd binnen, braken wat clichés en algemeenheden uit en weten niet hoe snel ze moeten vluchten voor de vijand. Niet Jans bij FC Utrecht, zelfs niet de dag voor de rentree met zijn ploeg in het hoofdtoernooi van de Europa League."

"Volkomen ontspannen vliegen de koetjes en kalfjes van het voetbal over en weer. Niets maakt hem de pis nog lauw. Maandag wordt hij 67 jaar, officieel AOW’er en vier weken later krijgt hij zijn lerarenpensioen op z’n rekening gestort", prijst Driessen de trainer.

Bondscoach van Oranje

Driessen vroeg Jans al naar een mogelijk bondscoachschap bij Oranje. "Wat als de KNVB na het WK 2026 op zoek moet naar een opvolger van bondscoach Ronald Koeman? Zelf zou hij Peter Bosz naar voren schuiven, maar zichzelf? ‘Ik zou mezelf niet aanstellen. Ik heb mezelf altijd te klein gevonden. Voor het grote Oranje vind ik mijn CV eigenlijk te pover.’"

Volgens de chef voetbal van De Telegraaf zou Jans een uitstekende bondscoach zijn. "Wie zichzelf zo positioneert, wie zo’n zelfbeeld heeft, kan geen bondscoach worden. Alleen past Jans die nederige houding richting het bondscoachschap niet. Het is ongegronde bescheidenheid. Jans zou als bondscoach geen modderfiguur slaan. Bijna alle spelers die met hem hebben gewerkt lopen weg met peoples manager Jans. Hij kan spelers en een spelersgroep raken, een proces op gang brengen, mensen in elkaar laten geloven en voor plezier zorgen. Internationals hoef je niet te leren voetballen."

