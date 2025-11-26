De vijfde speelronde van de Champions League kende woensdag tal van topduels. Vanuit Nederlands oogpunt was Liverpool - PSV verreweg de mooiste wedstrijd, maar daar omheen kwamen ook recordwinnaar Real Madrid, titelverdediger PSG en Arsenal in actie. Bekijk hier wat er gebeurde in de andere duels op de Champions League-velden.

De aftrap van Liverpool - PSV was om 21.00 uur en daarvoor waren er nog twee voorgerechten voor wie geen genoeg kan krijgen van voetbal. FC Kopenhagen - Kairat Almaty en Pafos - AS Monaco waren op papier wedstrijden die het minst tot de verbeelding spraken. Jordan Teze was de eerste Nederlander die aan de slag mocht op de Champions League-avond van woensdag. Hij startte in de basis bij AS Monaco in het uitduel op Cyprus tegen Pafos.

Monaco begon het duel op Cyprus uitstekend, want door een doelpunt van Takumi Minamo stond het na vijf minuten spelen al 1-0 voor de bezoekers. De 38-jarige David Luiz, ex-speler van Chelsea en Paris Saint-Germain, maakte echter nog voor rust gelijk. Via Folarin Balogun kwam Monaco weer op voorsprong, maar in de laatste minuten van het duel was het Mohammed Salisu die met een knullige eigen goal de 2-2 maakte. Het betere Monaco liep daarmee averij op in Cyprus en blijft daarmee op zes punten in de Champions League. Voor PSV goed nieuws, want de Eindhovenaren halen door de zege op Liverpool Monaco en Pafos in.

Arsenal - Bayern München

Arsenal - Bayern München was naast het duel van PSV op Anfield het mooiste affiche van de avond. De koploper van de Premier League ontving de koploper van de Bundesliga. De twee topteams waren nog zonder puntenverlies na vier van de acht duels in de Champions League. Bij Arsenal blinkt Jurriën Timber al maanden uit en dus waren de ogen gericht op de Nederlander, die in de basis begon als rechtsback. Al vroeg in de wedstrijd liet de verdediger zich gelden, want hij brak de wedstrijd tussen de nummer 1 en 2 van de Champions League open. Timber maakte na 25 minuten spelen de 1-0, maar niet veel later kwam Bayern gelijk via tienersensatie Lennart Karl.

In de tweede helft was het lang wachten op een treffer, maar die kwam er uiteindelijk toch voor de thuisploeg. Noni Madueke zette het overwicht van Arsenal om in een voorsprong en maakte de 2-1 tegen de Duitse topploeg. Met de 3-1 van Gabriel Martinelli gooide Arsenal de wedstrijd in het slot, waardoor de Londenaren zich na deze speelronde de onbetwiste nummer één van de Champions League-tabel mogen noemen. Bayern moest voor het eerst dit seizoen een nederlaag slikken.

Olympiakos - Real Madrid

Bij recordwinnaar Real Madrid gaat het ietsje minder, al was de 1-0 nederlaag bij Liverpool in de vorige speelronde geen schande voor De Koninklijke. Nu moesten de Spanjaarden op bezoek bij het Griekse Olympiakos, dat PSV diep in blessuretijd met 1-1 gelijk zag komen in eigen huis. De wedstrijd van woensdagavond begon dramatisch voor Real Madrid. Na een grote kans voor Vinicius Junior dachten de Madrilenen op voorsprong te komen, maar het was juist Olympiakos dat snel scoorde. Chiquinho maakte na acht minuten de openingstreffer. Kylian Mbappé stelde echter niet veel later orde op zaken met een hattrick in zes minuten. In de tweede helft maakte Olympiakos wel weer een aansluitingstreffer en werd het 2-3.

Real kan echter altijd bouwen op de krachten van Mbappé. De Franse spits stelde weer orde op zaken en maakte na een uur spelen ook zijn vierde goal van de wedstrijd. Olymiakos weigerde op te geven en verkleinde in de slotfase de marge weer tot één na een doelpunt van Ayoub El Kaabi. De vier goals van Mbappé bleken echter genoeg voor de zege, want Real won met 4-3 in Griekenland in een knotsgekke wedstrijd die spannender werd dan iedereen van tevoren dacht.

PSG - Tottenham Hotspur

Champions League-titelverdediger PSG ontving Tottenham Hotspur. Voor Xavi Simons een weerzien met zijn oude club, maar de Nederlander moest vanaf de bank starten. Hoe anders is dat voor aanvoerder Micky van de Ven, die de pannen bij het dak speelt bij de Spurs en dus wel in de basis mocht starten.

PSG leek vooraf de favoriet, maar het waren de bezoekers die in de eerste helft 0-1 maakten. Richarlison maakte het belangrijke doelpunt namens de Spurs. Vitinha maakte echter voor rust nog gelijk. Na rust was het oud-PSG-speler Randal Kolo Muani die met een treffer zijn oude ploeg pijn deed. PSG bleef vervolgens bouwen op Vitinha, aangezien de Portugees ook de 2-2 voor zijn rekening nam. Daarna pakten de Parijzenaren het initiatief, want Fabian Ruiz zette PSG snel op 3-2. De bezoekers pakten vervolgens door en bouwden door een goal van Willian Pacho de 1-2 achterstand om naar een 4-2 voorsprong. Kolo Muani deed nog wel wat terug met een heerlijke 4-3 in een knotsgek duel.

Vitinha bracht uiteindelijk aan alle twijfel een einde. Vanaf de stip completeerde hij zijn hattrick en schonk hij PSG de overwinning. De Parijzenaren stomen daarmee de top 3 van de Champions League-ranglijst binnen.

Atletico Madrid - Inter

Inter was samen met Arsenal en Bayern München de enige ploeg die nog foutloos is dit Champions League-seizoen. De ploeg van (de geblesseerde) Denzel Dumfries en Stefan de Vrij had echter nog geen 'moeilijke' tegenstander gehad. Nu wachtte de vechtploeg van de markante trainer Diego Simeone de eerste échte uitdaging. Atletico Madrid staat bekend om de sterke defensie en het werd dus lastig voor Inter om de ongeslagen status voort te zetten. Dat bleek ook al na zeventien minuten spelen, want Julian Alvarez zette de thuisploeg al snel op voorsprong. Piotr Zielinski trok vlak na rust de stand wel weer gelijk. Die stand bleef tot de slotfase, want in de laatste minuut maakte Jose Maria Gimenez alsnog de winnende voor Atletico.

Eintracht Frankfurt - Atalanta

Sporting - Club Brugge

