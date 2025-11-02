Xavi Simons beleefde zaterdag een avond om snel te vergeten. De Nederlandse topvoetballer begon bij Tottenham Hotspur op de bank tegen Chelsea, werd al snel in het veld gebracht, maar moest tot zijn grote teleurstelling voor het einde van de wedstrijd weer terug naar de bank. In Engeland zien ze de topaankoop van Spurs met lede ogen verpieteren.

'Een ultieme nachtmerrie voor Xavi Simons', kopt Daily Mail. De Britse tabloid doelt op het pijnlijke moment dat de wisselspeler door trainer Thomas Frank ook weer vroegtijdig naar de kant werd gehaald. Simons viel tijdens de 1-0 nederlaag in eigen huis tegen Chelsea al in de zevende minuut in. Ploeggenoot Bergvall kampte met een hoofdblessure en mocht dus 'gratis' gewisseld worden. Bankzitter Simons, die voor zestig miljoen euro afgelopen zomer de transfer van RB Leipzig naar de top van de Premier League maakte, maakte daar dankbaar gebruik van.

Slechte statistieken

Echter loste de international van Oranje wéér zijn belofte niet in. In 500 minuten speeltijd in de Engelse topcompetitie kwam hij tot dusver niet verder dan één assist. In de 59ste minuut kreeg Simons een gele kaart van de scheidsrechter en dat was ook in dat duel zijn enige bijdrage. Trainer Frank had in de 73ste minuut alweer genoeg gezien van de Nederlandse middenvelder en wisselde Simons voor Odobert. Na afloop werd de trainer natuurlijk gevraagd naar de 'ultieme nachtmerrie' voor een speler.

'Er was een reden'

"Er was een reden waarom hij op de bank begon. Hij speelde woensdagavond nog in de beker tegen Newcastle United en hij kan dan niet nu ook alweer spelen met extra frisheid en energie. Er zit niet heel veel meer achter dan dat. Het is gewoon zoals het is", zei Frank na afloop van de 1-0 nederlaag. Hij snapt de vergelijking met Liverpool-topaankoop Florian Wirtz, die net als Xavi Simons niet aan de torenhoge verwachtingen kan voldoen. "Wirtz is net als Xavi een hele goede speler. Zij komen allebei uit een ander land naar een andere club en stad. Ze moeten wennen."

