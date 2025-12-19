Sébastien Haller zal toch niet deelnemen aan de Afrika Cup. De FC Utrecht-spits heeft zich bij Ivoorkust af moeten melden door een blessure en blijft dus in de Domstad.

Haller zou officieel afreizen naar de Afrika Cup, maar door een blessure heeft hij zich dus af moeten melden. Evan Guessand, buitenspeler van Aston Villa, is de vervanger van de Utrecht-spits. Het gaat om de blessure die Haller opliep tijdens de wedstrijd van zondag tussen FC Utrecht en NAC Breda. Die wedstrijd eindigde in 1-1 en Haller moest na 80 minuten spelen naar kant. Het is niet bekend om welke blessure het gaat, maar de droom om op de Afrika Cup van dit jaar te spelen valt dus in duigen voor de Utrecht-spits.

'We steunen hem in zijn herstel'

In een verklaring van de Ivoriaanse voetbalbond laat de bond weten dat Haller niet aanwezig zal zijn bij de Afrika Cup. "De Ivoriaanse voetbalbond wil vanaf hier Haller heel veel beterschap wensen en hem laten weten dat we volledig achter hem staan in zijn herstel." Woensdag zal Ivoorkust de eerste wedstrijd van de Afrika Cup spelen tegen Mozambique. Ook Gabon en Kameroen zitten nog in dezelfde poule als de Ivoren.

Ivoorkust op de Afrika Cup

Voor Ivoorkust is het toernooi om de Afrika Cup doorgaans een toernooi waar goed wordt gepresteerd. De Ivorianen zijn zelfs titelverdediger nadat het toernooi vorig jaar werd gewonnen. In de finale rekende het Franstalige land met 2-1 af met Nigeria. Haller maakte toen het winnende doelpunt in die finale, maar dat steentje zal hij dus dit jaar niet bij kunnen dragen. Dit jaar lijkt het gastland Marokko de grote favoriet voor de eindzege.

FC Utrecht

Voor FC Utrecht zal Haller dus ook niet inzetbaar zijn in een belangrijke periode voor de club. Zondag spelen de Domstedelingen de laatste wedstrijd voor de winterstop in eigen huis tegen PSV. De ploeg van Ron Jans staat nu achtste in de Eredivisie en met slechts één punt in de Europa League lijkt de rol in Europa inmiddels uitgespeeld.

