In Parijs werd maandagavond de Ballon d'Or uitgereikd. De prestigieuse prijs ging uiteindelijk naar de Fransman Ousmane Dembélé. Na de ceremonie was de vader van Lamine Yamal diep teleurgesteld dat zijn zoon de Ballon d'Or misliep. ''Ik zal niet zeggen dat het diefstal is, maar...''

Ousmane Dembélé is sinds maandagavond de nieuwe winnaar van de Gouden Bal. De Franse aanvaller van Paris Saint-Germain is uitgeroepen tot beste voetballer ter wereld van 2025. Hij liet Lamine Yamal van FC Barcelona en zijn teamgenoot Vitinha achter zich en won de felbegeerde prijs voor het eerst in zijn carrière.

'Morele schade'

De vader van Lamine Yamal, Mounir Nasroui, stak zijn onvrede over de uitslag niet onder stoelen of banken. Na de ceremonie, op de rode loper, liep de 36-jarige Spanjaard met Marokkaanse roots helemaal leeg tegen de Spaanse krant Cope.

"Dit is heel erg. Ik zal niet zeggen diefstal, maar wel morele schade aan een persoon. Ik denk dat Yamal verreweg de beste speler ter wereld is, met een enorm verschil ten opzichte van de nummer twee. Niet omdat hij mijn zoon is, maar omdat hij echt de beste speler ter wereld is. Ik denk dat hij geen concurrentie heeft. Er is hier iets heel vreemds gebeurd," benadrukte hij, ter verdediging van zijn zoon.

Nasroui is optimistisch dat zijn zoon volgend jaar wel met de prestigieuse prijs in zijn handen staat. ''Volgend jaar is van ons'', sluit hij mee af.

Top twee tegenover elkaar

Aankomende donderdag kan Yamal al laten zien dat hij volgend jaar de beste van de wereld is. Dan neemt hij het met Barcelona op tegen Real Oviedo in de Spaanse La Liga. Op 1 oktober staan de nummers één en twee van de Ballon d'Or tegenover elkaar in de Champions League. Dan speelt het Barcelona van Yamal tegen het PSG van Ousmane Dembélé.

