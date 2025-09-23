De feestelijke Ballon d'Or-ceremonie heeft een wrange nasmaak gekregen. Ousmane Dembéle won de prijs voor beste voetballer van dit jaar, maar zijn grootste concurrent Lamine Yamal kreeg na afloop met heel andere taferelen te maken. Fans van Dembélé en Paris Saint-Germain jouwden de FC Barcelona-ster namelijk uit.

Dat is te zien op beelden van verschillende media. De incidenten vonden plaats toen spelers en genodigden naar buiten kwamen in Parijs. Daar stonden fans van PSG en Dembélé te wachten om de Ballon d'Or-winnaar toe te juichen. Toen bleek dat eerst Lamine Yamal, die tweede werd, zijn gezicht liet zijn, sloeg de sfeer om.

PSG-fans beledigen Lamine Yamal

“Sommige fans duwden zelfs tegen de hekken in een mislukte poging om door het politiecordon te breken,” meldde de krant Marca over de incidenten. Dit gebeurde terwijl de vleugelspeler van Barcelona en zijn entourage zich een weg baanden naar de wachtende auto's. De tiener werd massaal uitgejouwd.

Lamine Yamal booed mercilessly by PSG fans after #BallonDor ceremony! 👀 pic.twitter.com/uvi54JJ5vM — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 22, 2025

Ousmane Dembélé toont trofee

Even later kwam Dembélé naar buiten, waardoor de menigte al helemaal gek werd. Met de Gouden Bal onder zijn arm, omringd door een aanzienlijk aantal beveiligers en gasten, begaf hij zich naar de verzamelde PSG-fans. Zij waren al bij de ceremonie aanwezig en hadden gewacht tot de speler naar buiten kwam om hen de trofee toe te wijden.

“Dembélé liep naar de palen van een poort en hief, te midden van de rook van de lichtkogels, de Gouden Bal boven zijn hoofd. De Franse politie en de aanwezige privébeveiligers probeerden de orde te herstellen. De fans overschreden de afgezette zone echter niet, hoewel een grote menigte de aanvaller van PSG omsingelde,” meldde de krant Marca.

Tijdens de ceremonie, nadat hij de trofee had ontvangen en een dankwoord had uitgesproken, kreeg Dembélé tranen in zijn ogen. Zijn moeder kwam het podium op om hem te troosten. De PSG-speler bedankte voorzitter Nasser al-Khelaifi, de club en zijn fans, zijn familie en zijn zaakwaarnemer voor de Gouden Bal.

Emotionele speech van Ousmane Dembélé

De Franse buitenspeler vond het een enorme eer dat hij de prijs ontving en deze kreeg uit handen van voetballegende Ronaldinho. Hij bedankte onder meer zijn ploeggenoten bij PSG, iedereen binnen die club en ook zijn vorige werkgever FC Barcelona. "Ik heb voor het eerst de Champions League gewonnen, ik heb het kampioenschap gewonnen, en nu is deze trofee er ook, en ik ben dolgelukkig."