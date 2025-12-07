Niet alleen Lamine Yamal haalt regelmatig het nieuws met opvallende praktijken, ook zijn vader heeft hier een handje van. Zo wist hij op zaterdag flink wat mensen op de kast te jagen.

Mounir Nasraoui, zoals de vader van de superster heet, is opnieuw in opspraak geraakt. Ditmaal door zijn gedrag tijdens de uitwedstrijd van FC Barcelona tegen Real Betis.

Provocatie

De Catalanen wonnen het duel met 3-5, en bij ieder doelpunt van Barcelona begon Nasraoui uitbundig te juichen richting het thuispubliek. De fans van Betis pikten dit niet, en voelden zich zwaar geprovoceerd, zo benoemt Mundo Deportivo.

Door de provocaties van Yamal's vader nam de spanning op de tribunes flink toe, waarna de beveiliging besloot om Nasraoui naar een andere plek in het stadion te verplaatsen om escalatie te voorkomen.

Jongere verloofde

De 35-jarige vader van Yamal duikt wel vaker op in het nieuws met opmerkelijke zaken. Zo was er vorige maand nog veel te doen om zijn verloving. Nasraoui maakte bekend zich te hebben verloofd met zijn 23-jarige vriendin Khristina.

De relatie is extra pikant door het grote leeftijdsverschil: Khristina had zo de zus kunnen zijn van de voetballer, aangezien ze maar vijf jaar ouder is dan Yamal. Daarnaast is zij ook nog eens jonger dan de ex-vriendin van de Barca-aanvaller.

Neergestoken

Vorig jaar kwam Nasraoui ook in het nieuws toen hij werd neergestoken. Na een ruzie zou hij twee keer in zijn borst geraakt zijn en twee keer in zijn buik. Eerst werd nog voor zijn leven gevreesd, maar uiteindelijk kwam het goed.

