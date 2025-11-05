De vader van voetbaltalent Lamine Yamal heeft opvallend nieuws aangekondigd. Hij laat via Instagram weten verloofd te zijn met zijn 23-jarige vriendin Khristina. De relatie is pikant vanwege het grote leeftijdsverschil tussen de twee. Khristina is zelfs jonger dan de ex van de FC Barcelona-ster.

Mounir Nasraoui, zoals de vader van de superster heet, laat via Instagram aan zijn 1.3 miljoen volgers weten dat hij verloofd is. Hij plaatste een foto samen met zijn partner, met als onderschrift een ring en een zwart hartje.

Hoewel het onduidelijk is hoelang de twee precies samen zijn is de jonge vriendin vaker op sociale media te zien. Zo poseerden ze in maart van dit jaar nog samen voor een selfie in de lift.

De relatie is opmerkelijk vanwege het grote leeftijdsverschil tussen de twee geliefden. Met haar 23-jarige leeftijd is Khristina maar vijf jaar ouder dan Yamal en zelfs jonger dan de ex-vriendin van de voetballer.

Liefdesleven Lamine Yamal

Hoewel Mounir iets te vieren heeft, is bij zijn zoon het tegengestelde het geval. De 18-jarige heeft zelf namelijk sinds kort geen relatie meer. De aanvaller van FC Barcelona had een relatie met bekende Argentijnse zangeres Nicki Nicole.

De twee bekendheden hadden een vrij publieke relatie en kregen veel aandacht van de media doordat zij allebei zo bekend zijn. In het begin gingen roddels rond dat de reden van de breuk te maken had met overspel, dit werd snel ontkracht.

Goed nieuws na steekpartij

Nasraoui kon ook wel goed nieuws gebruiken nadat hij een moeilijke periode achter de rug heeft. De 35-jarige is namelijk ongeveer een jaar geleden neergestoken op straat terwijl hij zijn hond aan het uitlaten was.

Na een zwaar jaar is er dus een lichtpuntje voor de jonge vader en gaat hij samen met zijn 23-jarige vriendin binnenkort het huwelijk in stappen.

FC Barcelona

Het team van Yamal komt woensdagavond weer in actie in de Champions League. FC Barcelona speelt een uitwedstrijd tegen Club Brugge.

