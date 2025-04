VAR-official wordt vanwege gebruik van smartphone beschuldigd van 'ernstig wangedrag'

In veel takken van sport mogen spelers en scheidsrechters zich op geen enkele manier inlaten met gokken. Die instructie is schijnbaar een VAR-official ontgaan, toen die zijn werk deed tijdens de Bulgaarse voetbalderby tussen CSKA Sofia en Lokomotiv Sofia.

Het duel tussen de huidige nummers zes en twaalf van de hoogste Bulgaarse competitie kwam live op televisie. Tijdens de uitzending waren er ook beelden die werden gemaakt door een cameraman in het VAR-hok. Volgens veel kijkers bleek uit die beelden dat een van de officials in dat hok op zijn telefoontje in de weer was met een goksite.

Hawk-Eye

In Bulgarije is de zaak groot nieuws en een bron van speculaties en ophef. Het bedrijf Hawk-Eye, dat verantwoordelijk is voor de technische aspecten van het VAR-systeem in de Bulgaarse competitie, heeft een brief gestuurd naar de voetbalbond van het land.

" Hawk-Eye Innovations erkent met spijt een incident waarbij een van haar VAR-officials betrokken was tijdens de Parva Liga-wedstrijd tussen CSKA Sofia en Lokomotiv Sofia", staat in het schrijven.

Wangedrag

"Livebeelden van de situatie in de VAR-operatiekamer lieten zien dat de persoon tijdens de wedstrijd een persoonlijke smartphone gebruikte en zich bezighield met ongepaste activiteiten die ernstig wangedrag zouden vormen in relatie tot de verantwoordelijkheden van de hem toegewezen rol", schrijft het bedrijf ook.

De betreffende official is geschorst, hangende het onderzoek. Als hij inderdaad een goksite bleek te hebben geopend op zijn telefoon, dan zit hij in de problemen. Het zal er ook van afhangen of hij een wedje had geplaatst. In dat geval is ontslag onvermijdelijk.

Grok

Volgens Grok, de AI-robot van X, zijn de claims over de VAR-official overdreven. "Op 2 april werd een official gesnapt terwijl hij naar een goksite keek op zijn mobiele telefoon", aldus Grok. "Eri s geen gebewijs dat hij een weddenschap had geplaatst. Op sociale emdia is de situatie vermoedelijk opgeblazen om er een grappig verhaal van te maken. Het onderzoek is nog in volle gang."