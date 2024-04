Basketballer Jontay Porter levenslang geschorst na wedden op eigen prestaties

De National Basketball Association (NBA) heeft besloten Jontay Porter voor het leven te schorsen. Deze beslissing is genomen vanwege het overtreden van gokregels. De 24-jarige Amerikaan is na een onderzoek schuldig bevonden van het inzetten van grote bedragen op zijn eigen prestaties.

Porter begon in 2020 zijn carrière in de NBA bij de Memphis Grizzlies, waar hij amper aan spelen toekwam. Sinds dit seizoen staat hij onder contract bij de Toronto Raptors, waardoor hij na een aantal jaar weer actief is op het hoogste niveau. Toch komt de Amerikaan negatief in het nieuws doordat hij de uitkomst van een of meerdere weddenschappen heeft beïnvloed in zeker één wedstrijd van de Raptors.

Porter zorgde er zelf voor dat hij zo min mogelijk minuten op het veld zou staan. Zo speelde hij in een wedstrijd op 20 maart maar drie minuten, nadat hij had aangegeven zich ziek te voelen. Nadat de NBA de gang van zaken ging onderzoeken werd duidelijk dat de basketballer voor de wedstrijd informatie over zijn gezondheid had doorgegeven aan een individu. Terwijl Porter wist dat deze persoon actief was als gokker op NBA-wedstrijden.

Gokken op slechte prestaties Porter

De gokker die informatie had over de gezondheid van Porter heeft vervolgens 80.000 dollar ingezet bij een onlinewedkantoor. Hiermee kon deze persoon 1,1 miljoen dollar winnen, wanneer Porter niet goed zou presteren in de wedstrijd van 20 maart tegen de Sacramento Kings. Het wedkantoor kreeg een melding van de opvallende weddenschap doordat er werd gegokt op het optreden van een individuele speler. Hierdoor werd de weddenschap bevroren en het "gewonnen" geld niet uitbetaald.

Vanuit het onderzoek werd duidelijk dat Porter van januari tot maart dit jaar minimaal dertien keer heeft ingezet op NBA-wedstrijden via een account van een bekende. Op het moment van het doorvoeren van de weddenschappen was Porter zelf onderweg met de Raptors naar een wedstrijd. In totaal heeft de basketballer 54.094 dollar ingezet.