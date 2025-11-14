Kees Smit wordt de laatste weken bedolven onder complimenten door zijn goede spel en dat is ook in het buitenland niet ontgaan. De negentienjarige middenvelder staat in de belangstelling van een aantal Europese topclubs, waaronder het effectief geïnteresseerde Newcastle United.

Smit beleefde vorig seizoen zijn absolute doorbraak. Hij speelde zijn eerste duels voor AZ, werd beste speler van het toernooi tijdens het EK Onder 19 dat door Oranje werd gewonnen en is dit seizoen een van de uitblinkers bij de Alkmaarders. De teller staat dit seizoen op twee goals en twee assists in de Eredivisie en deze periode mocht hij aansluiten bij Jong Oranje. Ronald Koeman, coach van de hoofdmacht van Nederland, liet ook al weten gecharmeerd te zijn van Smit.

"Ik zal er niet te veel over zeggen, want dan raken mensen misschien in de war, maar ik heb ooit Pedri meegemaakt", vertelde Koeman op zijn persconferentie over de kwaliteiten van Smit. "Wat hij nu laat zien op jonge leeftijd, is heel erg knap. Hij is een speler die op het lijstje staat." Smit was blij met die complimenten, maar hij laat zich niet van de wijs brengen. Wellicht laat hij dit wel doen door de Europese interesse die inmiddels opgelaaid voor hem.

Europese interesse

Smit werd al vaker aan Europese topclubs gelinkt, maar volgens The Daily Mail en Sky Sports is er op het moment één belangrijkste gegadigde voor de middenvelder: Newcastle United. The Magpies hebben hem al langere tijd in het vizier en ook Smit zou zich graag willen testen op het hoogste niveau. AZ zou ook bereid zijn om Smit te laten gaan, maar alleen bij een recordbedrag. Het huidige record staat op dit moment op naam van Tijjani Reijnders, die voor 24,6 miljoen euro door AZ aan AC Milan werd verkocht. Smit zal waarschijnlijk dus minimaal 25 miljoen euro moeten kosten.

🚨 AZ Alkmaar will not stand in the way of selling midfielder Kees Smit — but will be looking for a record transfer fee in excess of £22m.

✔️ Newcastle are interested in the 19-year-old — but they face stiff competition from European giants like Real Madrid, Barcelona and Bayern… pic.twitter.com/9a28Qj7mhZ — Keith Downie (@SkySports_Keith) November 14, 2025

Forse concurrentie

Toch is er voor Newcastle genoeg concurrentie. Ook Real Madrid, FC Barcelona en Bayern München zouden Smit op de radar hebben. Het contract van de middenvelder loopt nog tot de zomer 2028.